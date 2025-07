JUG EVROPE BROJI ŽRTVE: Stanovnici starog kontinenta na velikim mukama zbog rekordno visokih temperatura

EVROPU su zahvatile rekordno visoke temperature i stavile na težak ispit čitav kontinent, koji već broji na stotine preminulih od vreline. Španija i Portugalija su stigle do, nikad zabeleženih temperatura za ovo doba godine - od 46 stepeni. U Španiji je 380 preminulih od posledica visokih temperatura, u regionu Galicija 77, Andaluzija 48, u oblasti Madrida 52, Kataloniji su 43, najviše između 22. i 30. juna, a svi su stariji od 65 godina.

Italija koja je sa temperaturom u nekim zonama prešla 40 stepeni takođe beleži tužni rekord prvih žrtava. Na prilazu Palermu ženi (53) je pozlilo na ulici, pala je na zemlju i preminula. Dvojici radnika u blizini Brente na severu je, dok su radili na gradilištu, pozlilo, a jedan je u komi. Preminuo i čovek koji je radio na otvorenom u blizini Bolonje.

Italijanska Vlada je donela urgentne mere kako bi zaustavila gašenje ljudskih života, jer građani i brojni turusti u velikim gradovima opsedaju Hitnu pomoć, gde je broj pacijenata uvećan za 20 posto. Onesvešćuju se ne samo stariji već i mladi.

Italijanska Vlada izdala je naređenje da radnici na gradilištima, na otvorenom prostoru ili u uslovima visokih temperatura, zaustave posao od 11.30 do 16 sati, jer su zabeleženi brojni slučajevi onesvešćivanja, prevoženja u hitnu pomoć, a objavljen je jedinstveni broj, 1500 za one koji traže savet ili pomoć. U Italiji ima oko 4 miliona starih osoba koje žive same.

Kao posledica visokih temperatura Italiju ovih dana pogađa i često nestanak struje jer se prekomerno koriste rashladni uređaji.

U Rimu je prava opsada u bolnici „Santo Spirito“ jer se nalazi u centralnom delu grada, u blizini Vatikana, pošto ljudima najčešće pozli na trgu Svetog Petra. Italija, posebno Rim, ima i mnogo beskućnika i na snazi je takozvani socijalni smeštaj, uveden i u Bolonji, Napulju i Ankoni.

Najveći broj pogođene Evrope izdao je upozorenje na crveni alarm.

Najmanje dve osobe preminule su u Francuskoj usled velikih vrućina, a 300 osoba su spasili vatrogasci, prenosi „Parizijen“. Predsednica Pariskog regiona Valeri Pekres izjavila je za Frans 2 da je taj region zbrinuo 500 osoba u teškoj situaciji, koje su sada smeštene u klimatski odgovarajuće uslove.

Pariz je zatvorio Ajfelovu kulu za turiste zbog bezbednosti. Katanac stavljen na 1.350 škola, dok parkovi i vrtovi ostaju otvoreni čitave noći.

U Turskoj se odvija prava migracija, jer se sele hiljade stanovnika zbog požara, koji je sada zahvatio i Grčku. Crveni alarm je i u Hrvatskoj. U Nemačkoj, u nekim zonama je već 40 stepeni. Čak i u Velikoj Britaniji su temperature najviše u istoriji.

2023. godine ekonomska šteta vezana za ekstremne klimatske promene iznosila je 45 milijardi evra u 38 evropskih zemalja. Od 1980. do 2023. ukupna šteta je premašila 790 milijardi dolara. Od 2001. godine zemlje sa najvećim gubicima su Nemačka, Italija, Francuska i Španija, zbog poplava, oluja, grada, požara i suša.