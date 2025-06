AMERIČKOJ propagandnoj redakciji Radija Slobodna Evropa možda preti zatvaranje, ali je u svoj svojoj muci našao vremena i energije da podseti koliko su Ukrajinci žalosni zbog "utamničenja" u Rusiji bojovnika bataljona "Azov" koje traje evo već tri godine.

Foto: Profimedia/Vikipedija

Pomalo je suludo da američki predsednik Donald Tramp obećava mirovne pregovore o Ukrajini, dok glasilo koje tobože deluje u ime njegove vlade bez zadrške prenosi ukrajinsku propagandu, ali šta je tu je.

Činjenica oko koje se svi slažu je da se ruskoj vojsci između 16. i 20. maja 2022. predalo nešto manje od 2.500 Ukrajinaca, opkoljenih u čeličani "Azovstalj" u Marijupolju, čime je taj grad na obali Azovskog mora prešao u ruske ruke.

Kijev je potom ispleo mit o "herojskim braniteljima Marijupolja", po kojem su oni svojom borbom kupili vreme ostatku ukrajinske vojske i nisu se predali, nego su "evakuisani" u rusko zarobljeništvo. Dakle, nešto poput lažne priče o borbi do poslednjeg daha garnizona Zmijskog ostrva, koji se u stvarnosti Rusima predao bez borbe.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP, File/Vikipedija

Sve od tada, Kijev vodi kampanju za "slobodu braniteljima Marijupolja" i traži da se "azovci" uvrste u razmenu zarobljenika. Rusija to uredno odbija. Nekoliko komandanata te zloglasne jedinice je razmenjeno u septembru 2022, pod uslovom da do kraja sukoba ostanu u Turskoj. Ankara je to obećanje prekršila u julu 2023.

RSE sad citira jednog od tih oficira, Denisa Prokopenka, o prošlonedeljnoj razmeni po 1.000 zarobljenika sa obe strane. Po njemu, činjenica da među njima nije bio nijedan "azovac" je sramota za Ukrajinu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija/Jutjub/Free Donbas

-Ovo je ismevanje onih koji su dobili garancije, koji imaju apsolutno pravo da budu prioritet u razmeni, jer su otišli u zarobljeništvo ne svojevoljno nego po naređenju Vrhovne komande, grmeo je Prokopenko na mreži Iks, i to na engleskom.

Prokopenko za ovo krivi Kijev, jer navodno nije Rusiji ponudio dovoljno vredne zarobljenike, poput "sveštenika Moskovske patrijaršije koja otvoreno radi za rusku službu". I sve to uredno citira RSE, kao da je uzimanje civilnih talaca sasvim normalna i poželjna stvar u američkoj politici.

Činjenicu da Prokopenko to piše iz Ukrajine, gde se nalazi zahvaljujući verolomstvu Turske, ne spominju ni on ni RSE.

NACISTIČKI "PEDIGRE"

Inače, "Azov" je za RSE "jedna od najpoznatijih i najznačajnijih ukrajinskih vojnih jedinica", iako su pre deset godina američki mediji otvoreno govorili da je reč o paravojnoj formaciji koju je osnovao jedan neonacista.

Andrej Bilecki je bio sitni siledžija i marginalni nacionalista u Harkovu, dok se 2014. nije pridružio režimu sa Majdana, koji je preuzeo vlast u Kijevu uz pomoć SAD. Tada je osnovao "Azov" kao jedan od "dobrovoljačkih bataljona" za tzv. antiterorističku operaciju protiv naroda Donbasa koji je odbio da prizna pučiste.

Bilecki je lično dizajnirao logo "Azova" da u njemu budu i "crno sunce" Hajnriha Himlera, vođe nemačkog SS iz 2. svetskog rata, kao i runa "volfsangel" sa grba Vafen-SS divizije "Das Rajh".

Stara ideologija za novi rat, Foto B. Vlahović

Uprkos pričama Bileckog o "krstaškom ratu bele rase protiv podljudi", njegova jedinica je uglavnom terorisala stanovnike Marijupolja, koji je 2014. okupirala i posle tretirala kao svoj privatni feud.

Bilecki i njegovi sledbenici su od "Azova" napravili vojno-poslovni konglomerat, pa čak i franšizu, osnovavši sestrinske jedinica poput "Krakena" u Harkovu. Kada je počela ruska specijalna vojna operacija, "Azov" nije bio najvažnija ukrajinska jedinica, ali jeste bila najpoznatija, baš zbog pi-ara iz Kijeva.

Otud su možda njeni pripadnici verovali da će Vladimir Zelenski da im pošalje pojačanja kada su u aprilu 2022. ostali odsečeni u Marijupolju i povukli se u "Azovstalj". Umesto toga, doživeli su istu sudbinu kao i nemačka Šesta armija pod Staljingradom.

Sve od tada, njihovo "zatočeništvo" je deo propagandne kampanje Kijeva koja od "Azova" pravi maltene osnivački mit moderne ukrajinske nacije. Iako od "Azova" posle Marijupolja nije ostalo ništa, Bilecki je već u januaru 2023. napravio novi. Sada je "Azov" zvanično 3. posebna jurišna brigada Oružanih snaga Ukrajine, a grb jedinice je i dalje "volfsangel", samo stilizovan kao tri kose linije.

Prosto je neverovatno da Kijev takvu jedinicu smatra primerom herojstva i rodoljublja, a istovremeno insistira da u Ukrajini nema nikakvog nacizma i da je to sve "ruska propaganda". Onda to uredno ponavljaju mediji na Zapadu, poput RSE.

Foto printskrin telegram RVvoenkor

SUDBINA "AZOVACA"

Od skoro 2.500 ukrajinskih bojovnika koji su se predali u "Azovstalju" do sada je razmenjeno 1.279, a među njima čak 455 pripadnika "Azova", priznaje RSE navodeći kao izvor ukrajinske vlasti. Procenjuje se da je oko 850 "azovaca" još uvek u ruskom zarobljeništvu.

Ukrajina optužuje Rusiju za "mučenje i zlostavljanje" zarobljenih "azovaca". Kijev tvrdi, a zapadni mediji terciraju, da je ruska vojska 29. jula 2022. minirala zatvor u gradiću Jelenovka u DNR, kako bi navodno sakrila dokaze o maltretiranju "azovaca" zatočenih u njemu. Ukrajinci su predstavljali i tobožnje "satelitske snimke iskopanih masovnih grobova" kao dokaz za ovu verziju događaja.

Za to vreme je rusko ministarstvo odbrane predstavilo dokaze da je zgradu zatvora pogodila američka raketa iz lansera "himars", koje su SAD nedugo pre toga isporučile Kijevu.

Po ruskim vlastima, Ukrajina je pobila sopstvene zarobljene bojovnike da bi ih sprečila da svedoče o zločinima nad civilima koje su počinili u Marijupolju.

(rt.rs)

