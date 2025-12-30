DOKAZANO SPOSOBNA DA BRANI OTADŽBINU Belousov: Ruska vojska - najsposobnija na svetu
RUSKA armija je najborbenija na svetu, izjavio je ministar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov.
-Uoči novogodišnjih praznika uobičajeno je da se sumiraju rezultati godine na izmaku. Tokom 2025. godine nastavili smo da povećavamo borbene sposobnosti naših oružanih snaga. Danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je ruska armija najsposobnija na svetu. Ona u praksi dokazuje da je sposobna da obezbedi suverenitet zemlje, rekao je Belousov.
-Ona u praksi dokazuje da je sposobna da osigura suverenitet zemlje i odbrani njene nacionalne interese. Tokom specijalne vojne operacije ruski vojnici i oficiri pokazuju istinski profesionalizam, samopregor i hrabrost. Herojski se bore za svoju otadžbinu. Zauvek će u našim srcima ostati oni koji su dali živote za mirnu budućnost Rusije, dodao je on.
-Želim iskreno da zahvalim radnim kolektivima preduzeća, volonterima, društvenim organizacijama i svim građanima kojima nije svejedno. Zajedničkim naporima približavamo našu zajedničku pobedu, poručio je ministar.
sputnikportal.rs
