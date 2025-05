AMERIČKI KOMANDANT SVEMIRSKIH SNAGA: SAD nisu u stanju da se nadmeću sa Rusijom i Kinom u kosmosu

KOMANDANT američkih kosmičkih snaga Čens Zalcman izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne raspolažu adekvatnim finansijskim sredstvima za ravnopravno takmičenje sa Rusijom i Kinom u svemiru.

-Nemamo dovoljno finansija da ispunimo nove misije koje su nam poverene u oblasti svemirske bezbednosti, rekao je Zalcman tokom obraćanja pred Senatskim odborom za oružane snage komentarišući izazove u kontekstu navodnih pretnji iz Rusije i Kine.

Prema njegovoj oceni, Moskva i Peking su u poslednjim godinama postigli značajan napredak u razvoju svojih svemirskih kapaciteta i tehnologija, dok SAD moraju uložiti dodatna sredstva kako bi se održale u trci.

-To je pitanje razmera. Često koristim poređenje, to je kao da pokušavate da pretvorite trgovačku flotu u ratnu mornaricu ili avio-kompaniju u ratno vazduhoplovstvo. To podrazumeva novu opremu, nove obuke, nov kadar – ne možemo jednostavno koristiti ono što već imamo i očekivati dominaciju u svemiru. Za to su neophodni novi resursi, a upravo tu nastaje finansijski jaz, zaključio je Zalcman.

