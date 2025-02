RAT u Ukrajini- 1.089. dan.

Foto: Šaterstok

Ruske snage presrele ukrajinsku vojsku u pravcu Krasnoarmejska

Oružane snage Rusije presrele su odbranu ukrajinske vojske u pravcu Krasnoarmejska i time uspele da dođu do autoputa Krasnoarmejsk-Konstantinovka, navodi na Telegram kanalu šef DNR Denis Pušilin .

- Što se tiče pravca Krasnoarmejsk, vidimo da je odbrana neprijatelja presečena, neprijateljska grupacija seče. Izlaze na nekoliko deonica važnog autoputa Krasnoarmejsk - Konstantinovka . Stoga vidimo određene vrste uspeha - rekao je on.

Ukrajinski dron uništen iznad Kurske oblasti

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su ukrajinski dron iznad Kurske oblasti oko 18:40 po moskovskom vremenu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Dana 16. februara 2025. godine, oko 18:40 po moskovskom vremenu, dežurni sistemi PVO uništili su ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Kurske oblasti - navodi se u saopštenju.

U nedelju, u 15:13 po moskovskom vremenu, proglašena je raketna pretnja u oblasti Kursk , koja je trajala oko tri sata.

Ministarstvo odbrane o gubicima u zoni dejstva grupe Dnjepar

Jedinice grupe Dnjepar Oružanih snaga Rusije uništile su za jedan dan do 20 ukrajinskih vojnika i skladište vojno-tehničke opreme, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane Rusije.

- Jedinice Dnjeparske grupe snaga porazile su formacije tri brigade obalske odbrane Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u rejonima naseljenih mesta Kamenska u Zaporoškoj oblasti , Dnjeprovske, Ponjatovke, Verovke i Kačkarovke u Hersonskoj oblasti je uništen - navodi se u saopštenju ruskog vojnog resora.

Stub: "Prva faza su preliminarni pregovori"

Predsednik Finske Aleksandar Stub izjavio je da je potrebno da se organizuju preliminarni pregovori za ponovno naoružavanje Ukrajine i izvršavanje pritiska na Rusiju.

- Prva faza su preliminarni pregovori. I to je trenutak kada treba da prenaoružamo Ukrajinu i izvršimo maksimalan pritisak na Rusiju. To znači sankcije, to znači zamrznutu imovinu, kako bi Ukrajina počela ove pregovore sa pozicije sile... Ova faza, ne znamo koliko će trajati, ali će proći neko vreme. Druga faza, a mi do nje još nismo stigli, jeste prekid vatre. A prekid vatre se često meša sa mirovnim procesom - rekao je Stub na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

"Zapad" uništio poletište (VIDEO)

Borci grupe „Zapad“ uništili su poletište ukrajinskih dronova „baba jaga“ u zoni Specijalne vojne operacije.

"Evropa neće stvoriti zajedničku vojsku zbog ruskih pretnji"

Evropske zemlje neće stvoriti jedinstvenu vojsku kao odgovor na pretnje iz Rusije, rekao je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski.

Povodom stava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da je neophodno da se formiraju ''evropske oružane snage'', Sikorski je rekao da "treba biti oprezan sa ovim terminom jer ljudi razumeju različite stvari".

- Ako pod tim podrazumevate ujedinjenje nacionalnih armija, to se neće desiti. Ali se zalažem za Evropu, za Evropsku uniju, da razvije sopstvene odbrambene sposobnosti - rekao je on u intervjuu za poljske medije.

Sikorski je dodao da EU trenutno formira pojačanu brigadu, piše Rojters.

- Ako SAD žele da ojačamo odbranu, to bi trebalo da ima nacionalnu komponentu, komponentu NATO-a, ali verujem i evropsku komponentu EU, subvencije EU za odbrambenu industriju kako bismo izgradili naše kapacitete za proizvodnju, ali i snage EU dostojne svog imena - rekao je Sikorski.

On je ponovio da se poljske trupe neće boriti u Ukraini ''jer je dužnost Poljske prema NATO-u da zaštiti istočni bok, odnosno sopstvenu teritoriju“.

Zelenski: Više od 100.000 ljudi u Mikolajevu bez grejanja zbog ruskih napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je više od 100.000 ljudi u gradu Mikolajev ostalo bez grejanja zbog udara ruskih dronova “Šahed” na infrastrukturu.

- U pitanju je civilna infrastruktura.To je još jedan dokaz da se Rusija bori protiv našeg naroda i svakodnevnog života.To ne rade oni koji stvarno žele uspostavljanje mira i pripremaju se za pregovore - naveo je Zelenski.

Kako je dodao, u toku su radovi na opravci kako bi se ponovo uspostavilo grejanje u gradu, prenela je agencija Ukrinform.

- Nastavićemo da radimo zajedno sa našim partnerima na jačanju odbrane od ovakvih napada. Takođe svi partneri moraju aktivno sarađivati između sebe kako bi sprečili Rusiju da ovaj rat prolongira. Moramo izvršiti pritisak na Moskvu da sklopi mir- istakao je.

Prethodno je i ukrajinski premijer Denis Šmigalj objavio da su neprijateljske bespilotne letelice oštetile gradsku termoelektranu.

Rusi pogodili vojne aerodrome i elektroenergetske objekte Oružanih snaga Ukrajine

Oružane snage Rusije su u jednom danu nanele udare na vojne aerodrome, montažnu radnju za bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine i energetski objekat, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sever" eliminisale su do 30 vojnika, oklopni transporter, dva vozila i artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe snaga "Zapad" poboljšale su svoj taktički položaj. Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 165 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, šest automobila i tri oruđa poljske artiljerije, među kojima su i dva inostrana.

Jedinice grupe snaga "Jug" poboljšale su položaj duž linije fronta. Neprijateljski gubici su iznosili preko 180 vojnika, četiri kamioneta i stanicu za elektronsko ratovanje. Uništena su dva skladišta municije i zaliha.

Foto: Alex Beltyukov

Jedinice grupe snaga "Centar" poboljšale su položaj duž prednje ivice. Neprijatelj je izgubio do 475 vojnika, oklopni transporter M113, oklopni automobil "Mastif", osam vozila i četiri oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe snaga "Istok" nastavile su napredovanje u dubinu odbrane neprijatelja. Neprijateljski gubici su iznosili više od 155 vojnika, tenk, borbeno oklopno vozilo, automobil i pet artiljerijskih oruđa.

Jedinice grupe snaga "Dnjepar" eleminisale su do 20 vojnika i pet vozila. Uništeno je skladište vojno-tehničke opreme.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su dve višestruke lansirne rakete američke proizvodnje HIMARS i 50 bespilotnih letelica tipa aviona.

Gubici Ukrajine na kurskom pravcu izgubili više od 230 vojnika

Gubici Oružanih snaga Ukrajine na kurskom pravcu iznosili su više od 230 vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tokom borbi u ovoj oblasti, Kijev je izgubio više od 61 hiljadu vojnika i 365 tenkova.



Bez vojne pomoći SAD Ukrajina će biti u problemu

Ukrajina bi se do početka leta mogla naći u teškoj vojnoj situaciji, posebno ako se obustavi vojna pomoć Sjedinjenih Država, piše britanski nedeljnik Observer, pozivajući se na izvore u Kijevu.

Napominje se da ukrajinska vojska već ima ozbiljne probleme, uključujući dezertiranje velikih razmera, poteškoće u mobilizaciji novih vojnika i umor boraca na linijama fronta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

List „Ukrajinska pravda“ pisao je 27. januara, pozivajući se na neimenovani izvor, da je šef Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov (u Rusiji se nalazi na listi ekstremista i terorista) saopštio na zatvorenom sastanku u Vrhovnoj radi da se mogu pokrenuti veoma opasni procesi, ako do leta ne počnu pregovori.

Amerikanci Evropljanima zatražili upitnik o Ukrajini

Predsednik Finske Aleksander Stub potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države zatražile od evropskih saveznika da popune upitnik sa detaljima o tome koliko bi trupa i kapaciteta mogli da rasporede u Ukrajini kao bezbednosne garancije za okončanje rata u Ukrajini.

- Amerikanci su Evropljanima dali upitnik o tome šta bi bilo moguće. Ovo će primorati evropske zemlje da odluče da li će zaista odgovoriti na upitnik ili će na njega odgovoriti zajedno - rekao je Stub na konferenciji za novinare na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, prenosi Juronjuz.

Foto: AP

Na američki upitnik, objasnio je, treba gledati kao na "dobru vest" jer sugeriše da saveznici imaju vremena da se pripreme.

On je ocenio da EU ne treba da se brine oko toga ko će biti za pregovaračkim stolom i da treba da se usredsredi na to da obezbedi Ukrajini „održive bezbednosne aranžmane”.

- Mislim da je suština veoma jasna za pregovaračkim stolom, ako postoji sto, za njim će biti Ukrajina, Rusija, SAD i Evropa u ovom ili onom obliku - rekao je on.

Uništeni položaji Oružanih snaga Ukrajine u pograničnoj oblasti Kurske oblastu

Helikopter Ka-52M uništio je položaje Oružanih snaga Ukrajine u pograničnoj oblasti Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Helikopter Ka-52M izveo je misiju podrške kopnenoj grupi u pograničnoj oblasti Kurske oblasti. Posada je izvela raketni napad na oklopna vozila, automobile i osoblje Oružanih snaga Ukrajine skrivene u šumovitom području- navodi se u saopštenju.

Posada jurišnog helikoptera bezbedno se vratila na poletni aerodrom.

Ukrajina priprema predlog Vašingtonu po pitanju mineralnih resursa u zamenu za pomoć

Kijev sprema svoj predlog Vašingtonu, nakon što je odustao od prvobitnog dogovora o kontroli SAD nad 50 odsto ukrajinskih mineralnih resursa u zamenu za vojnu pomoć, izjavilo je za Vašington post sedam dobro obaveštenih izvora.

Eksplozije u Nikolajevu

U Nikolajevu su tokom noći odjeknule eksplozije koje su rezultirale požarom, jedna osoba je povređena, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Vitalij Kim.

Ukrajinski dron iznad Kurske oblasti

Jedan ukrajinski dron uništen je tokom noći iznad Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Pored toga, ukrajinski dronovi napali su i Grajvoron u Belgorodskoj oblasti, nije bilo žrtava, ali se zapalio kamion i oštećene su dve kuće, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Prema njegovim rečima, oštećen je gasovod, ali je curenje gasa već sanirano.

Samo oko 20 odsto Časovog Jara pod kontrolom Ukrajine

Samo 20% Časova Jara u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) kontrolišu jedinice ukrajinskih oružanih snaga, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.

- Sve u svemu, neprijatelj kontroliše samo oko 20 odsto Časova Jara, koji se takođe smanjuje- rekao je on.

BONUS VIDEO: RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti