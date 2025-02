OBOJENE REVOLUCIJE, PRANJE NOVCA USAID-a: Evo zbog čega bi Soroš mogao biti u zatvoru

TRAMPOVA administracija podiže žar na imperiju meke moći Džordža Soroša usred otkrića o bliskim vezama njegovih Fondacija za otvoreno društvo sa USAID-om i navodnom profitiranju od njega. Ima li slučaja za osudu 94-godišnjeg dobrotvora i korisnika imperijalnog projekta SAD? Ako jeste, gde to leži?

Soroš je 2002. godine u Francuskoj proglašen krivim za trgovinu na osnovu insajderskih informacija zbog profitiranja od privatizacije državnih kompanija krajem 80-ih.

Soroš je uložio žalbu na osudu, ali su je potvrdili Vrhovni sud Francuske i Evropski sud za ljudska prava 2011, a Soroš je kažnjen sa 2,2 miliona evra (2,9 miliona dolara). Finansijer je 1992. godine učestvovao u špekulaciji valuta velikih razmera protiv britanske funte, koja mu je zaradila milijardu dolara i koštala britansku privredu milijarde gubitaka. „Čovek koji je razbio Banku Engleske“ nikada nije optužen.



Politička manipulacija

Bivši malezijski premijer Mahathir Mohamad optužio je Soroša da je pomogao u izazivanju Azijske finansijske krize 1997. godine tako što je napravio kolaps valute. Malezija ima strogu krivičnu odgovornost, uključujući zatvorsku kaznu do 10 godina, za manipulaciju tržištem, ali Soroš nije procesuiran.

Od starog istočnog bloka 80-ih do zemalja širom sveta od 90-ih nadalje, Soroš je optužen za mešanje u politiku nacija i pomaganje u podsticanju obojenih revolucija – od Ukrajine i Gruzije do Kirgistana i Srbije više od 40 godina. Čak je optužen za mešanje u politiku zapadnih zemalja, od pokreta protiv Bregzita u Velikoj Britaniji 2015. do američkih izbora od 2016. godine.



Stotine Trampovih saveznika zatvoreno je zbog daleko blažih optužbi vezanih za izbore, a Ministarstvo pravde osudilo je uticajnog čoveka na društvenim mrežama na sedam meseci zatvora jer je koristio svoj nalog na Tviteru od 58.000 da bi uticao na glasanje 2016.

Ipak, Soroš, čiji je novac korišćen ne samo za mešanje u američku politiku, već i za finansiranje tužilaca koji pokušavaju da zatvore Trampa, tek treba da se suoči sa bilo kakvim optužbama.



Prevara američke vlade?

Sorošov OSF je povezan sa stotinama miliona u potrošnji USAID-a za podsticanje nemira širom sveta počevši od 90-ih pa nadalje.



Krivični zakon SAD preti onima koji su uključeni u „sporazum, kombinaciju ili zaveru za prevaru Sjedinjenih Država, ili bilo kog odeljenja ili agencije u njima“ do 10 godina zatvora.

