OGLASIO SE MEDVEDEV: Otkrio da li će Rusija ipak upotrebiti nuklearno oružje

MOSKVA uopšte ne želi da nuklearno oružje ikada bude upotrebljeno, u rukovodstvu Rusije niko nije lud, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Upotreba nuklearnog oružja u skladu s našom doktrinom – to je poslednja opcija. Mi uopšte ne želimo da se to ikada desi. Niko nije lud u ruskom rukovodstvu - rekao je Medvedev u intervjuu za TV „Al Arabija“.

Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini može biti završen bez novih gubitaka po čovečanstvo ako NATO prekine da raspiruje požar rata.

Medvedev je rekao i da to što je Kijev upotrebio oružje velikog dometa za napade u dubini ruske teritorije samo udaljava mogućnost pregovora.

- To neće proći bez posledica. To se, naravno, odnosi i na pregovore, do kojih je još daleko, a ovakvi događaji samo ih još više udaljavaju. Ali, to se odnosi i na celokupnu situaciju - rekao je on.

Ruski zvaničnik je izrazio sumnju da će izabrani američki predsednik Donald Tramp odmah po stupanju na dužnost ukinuti antiruske sankcije, jer, kako je rekao, to nije u interesu čitavog niza sektora američke privrede.

- Teško da će izabrani predsednik, kada stupi na dužnost, odmah ukinuti te sankcije. Tim pre što je na mnogim od njih i sam insistirao, nastojeći da ograniči naše isporuke gasa u Evropu - konstatovao je Medvedev.

On je podsetio na izjave Trampa da je neophodno isporučivati u Evropu američki tečni gas.

- Što se sada i događa. A našeg gasa u Evropi nema. Zato se Evropljani smrzavaju, a proizvodnja se obustavlja. U određenom smislu ukidanje sankcija nije u interesu čitavog niza sektora američke privrede. Čime će se Tramp rukovoditi ne znam, ali to je neophodno uraditi da bi se obnovila normalna ekonomska saradnja - zaključio je Medvedev.