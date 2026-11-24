PRESUDA ZA UBISTVO SARAJEVSKIH POLICAJACA: Marinkoviću 45, Macanu 15 godina robije
KANTONALNI sud u Sarajevu, u ponovljenom suđenu, pošto je predhodnu presudu poništio Vrhovni sud FBiH, osudio je nepravosnažno na 45 godina robije Savu Marinković i na 15 godina Aleksandra Macana, zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.
Marko Trifković, je bio ranije obuhvaćen optužnicom, posle sporazuma sa Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu, dobio je 15 godina zatvora. Izricanje presude proteklo je uz velike mere bezbednosti na čemu su bile angažovane, ispred zgrade suda i u sudu, na desetine policajaca.
Marinković i njegova odbrana, za razliku od Macana i njegove odbrane, nisu došli na izricanje nove presude. Macanov advokat Dušan Tomić najavio je da će da uloži žalbu, kao i posle prve presude, očekujući da će Macan da bude oslobođen optužbe za ubistvo, „jer nema umišljaja“.
Macanu i Marinkoviću je pritvor produžen za devet meseci.
Policajci Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje, kada su tokom redovne patrole zatekli osuđene u pokušaju krađe automobila. Prema optužnici, Marinković je tada iz automatske puške ispalio najmanje 20 metaka.
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