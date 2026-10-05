ZEMLJOTRES U BIH: Treslo se i u Hrvatskoj

ZEMLjOTRES magnitude 3,2 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 5. oktobra 2026. godine u 11.35 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Foto: AI Generated/Gemini

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0845 i dužine 17.6228, na 32 kilometara od Mostara.

Potres se osetio i u susednoj Hrvatskoj

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.