ZEMLJOTRES U BIH: Treslo se i u Hrvatskoj
ZEMLjOTRES magnitude 3,2 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 5. oktobra 2026. godine u 11.35 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0845 i dužine 17.6228, na 32 kilometara od Mostara.
Potres se osetio i u susednoj Hrvatskoj
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
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