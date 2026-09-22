TRAMP I MAMDANI UOČI GENERALNE SKUPŠTINE UN: Evo o čemu su razgovarali

AMERIČKI predsednik, Donald Tramp, sastao se s gradonačelnikom Njujorka, Zohranom Mamdanijem, tokom boravka u ovom gradu povodom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a dvojica zvaničnika razgovarali su o pitanjima koji se tiču grada i njegovih stanovnika, ali i o drugim temama.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Mamdani je, nakon sastanka sa Trampom, u intervjuu za Si-En-En rekao da je američkom predsedniku jasno stavio do znanja da se ne slaže sa njegovom zabranom ulaska određenih medija u Belu kuću i upozorio ga je da neće biti takvih ograničenja tokom njihovog sastanka u zvaničnoj rezidenciji gradonačelnika, Grejsi Menšn u Njujorku.

- Ono što sam rekao jeste da verujem u slobodnu štampu i verujem u važnost odgovaranja na pitanja svih, bez obzira da li se zasnivaju na komplimentu ili kritici - rekao je Mamdani.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

On je kazao da ostaje otvoren za sve medije, čak i za one koji ga često kritikuju.

Mamdani je kazao i da je spreman da ostavi po strani političke razlike sa Trampom, sve dok mu to daje priliku da se zalaže za potrebe Njujorčana i grada. Dodao je da nije mnogo iznenađen što su njegovi sastanci s Trampom do sad bili prijateljski, iako ga je Tramp ismevao kao "malog komunistu" i "ludaka", dok je Mamdani nazvao Trampa "despotom" i "fašistom".

- Pa, mislim da smo obojica rekli da bismo bili spremni da razgovaramo ako bi to moglo koristiti ljudima ovog grada. Kad bih bio spreman da razgovaram samo sa ljudima koji se stalno slažu sa mnom, sedeo bih kod kuće i gledao se u ogledalo - rekao je Mamdani.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Govoreći o izraelskom premijeru, Benjaminu Netanjahuu, koji treba da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ove nedelje, Mamdani je kazao da je on ratni zločinac, iako on nema moć da ga uhapsi po nalogu Međunarodnog krivičnog suda zbog optužbi za ratne zločine u Gazi.

- Kada je u pitanju Benjamin Netanjahu, opisao sam ga onakvim kakvim verujem da jeste - ratni zločinac i arhitekta užasnog genocida nad palestinskim narodom - rekao je Mamdani.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Tokom svoje kampanje za gradonačelnika, Mamdani je tvrdio da će naložiti policijskoj upravi Njujorka da uhapsi Netanjahua, ako doputuje u grad. Dok se Njujork spremao da bude domaćin Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ove nedelje, Mamdani je rekao da se sastao s gradonačelnikom Haga, Janom van Zanenom, i da su njih dvojica razgovarali o važnosti vladavine prava.

- Ako Međunarodni krivični sud smatra da neko treba da bude uhapšen zbog kršenja tih zakona, ko smo onda mi da kažemo da bilo ko treba da bude iznad toga - rekao je Mamdani.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Povodom protesta koji su u Njujorku zakazani uoči obraćanja Netanjahua u UN u četvrtak, Mamdani je rekao da ne planira da učestvuje ni na jednim planiranim protestima.

Govoreći o srednjoročnim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, Mamdani je rekao da je Demokratska stranka, čiji je član, izgubila iz vida šta je važno biračima i naglasio je da je važno da kandidati gledaju dalje od Trampa.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Povodom spajanja kompanija Warner Bros. Discovery (WBD) i Paramount-a, Mamdani je izrazio zabrinutost zbog toga kako će to uticati na Njujork, i ukazao je na mnoge filmske i medijske radnike koji žive u gradu i potrošače za koje je rekao da bi cene mogle da porastu, a poverenje padne zbog korporativne konsolidacije.

On je takođe doveo u pitanje kako je savezna vlada dozvolila da se spajanje nastavi.

(Tanjug)

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