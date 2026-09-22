MALI: Završene prijave za 6.000 dinara, danas oko 5,4 miliona isplata

PRIJAVA za jednokratnu novčanu naknadu svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu od 6.000 dinara završena je u ponoć, a danas tokom dana biće izvršeno oko 5,4 miliona isplata, najavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali.

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Ministar Mali je precizirao da ukupno oko 7,1 milion lica ostvaruje pravo na 6.000 dinara novčane podrške, a u taj broj spadaju i preminuli koji su stekli status nosioca prava iz Akcionarskog fonda.

- Ukupno je oko 4,8 miliona lica steklo status nosioca prava iz Akcionarskog fonda i taj novac će leći danas. Naravno, ponavljam, ovde je važno naglasiti da se u tom broju, nalaze i preminuli, pa će novac pripasti njihovim zakonskim naslednicima - naveo je ministar.

Danas će, dodao je, novac biti uplaćen i na račune penzionere i primaoca socijalne pomoći, koji nisu trebali da se prijavljuju za ovaj vid novčane podrške.

- Ukupno, danas očekujemo oko 5,4 miliona isplata, od čega je 4,9 miliona u Banci Poštanska štedionica - poručio je ministar.

On je objasnio da će potom, u sredu, četvrtak i petak biti isplaćivan novac svima koji su se dodatno prijavili preko portala Uprave za trezor, zaključno sa jučerašnjim danom.

- Na portalu Uprave za trezor za 6.000 dinara novčane podrške se prijavilo 1.748.844 građana i sa tim isplatama počinjemo sutra. Do 25. septembra imaćemo oko 7,1 miliona isplata i to još jednom pokazuje ekonomsku snagu Srbije u ovom trenutku. Više novca u budžetu raspoređujemo građanima i nastavljamo dalje da gradimo privredni rast koji nam jedini može doneti napredak u uslovima velikih svetskih neizvesnosti i turbulencija - rekao je ministar u tehničkom mandatu.

Mali je podsetio da je rebalansom budžeta za 2026. godinu koji je usvojen krajem avgusta, a zasniva se na većim prihodima od planiranih, dodatni novac usmeren na podršku ekonomskom rastu, povećanje investicija i finansiranje razvojnih projekata, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti, umerenog nivoa javnog duga i projektovanog privrednog rasta od 3,3 odsto.

- Spremamo se za sve što dolazi dok god su aktuelni svetski sukobi i ekonomske krize, ali ne dozvoljavamo da se njihov efekat preliva na životni standard građana i kvalitet njihovog života jer smo se čitavu deceniju borili da to poboljšamo i uspeli u tome - istakao je.

Mali je podsetio i da je 14. septembra svim penzionerima u Srbiji isplaćena novčana podrška u iznosu od 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

- Tada su, dodao je, novac dobili i korisnici dečjeg dodatka, socijalne pomoći i korisnici boračkog dodatka kojima je isplaćeno po 25.000 dinara, kao i borci koji nisu korisnici boračkog dodatka kojima je isplaćeno po 10.000 dinara. Kroz paket pomoći ukupne vrednosti 980,6 miliona evra Srbija pokazuje zašto je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi i da je nakon bolnih sprovedenih reformi u prethodnoj deceniji postala zemlja otporna na spoljne ekonomske šokove i spremna da štiti životni standard građana. Time štitimo i bazu za neophodan dalji rast. Tu smo za naše građane, nisu više prepušteni krizama - zaključio je Siniša Mali.

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