Svet

MASOVNI UDARI PRECIZNIM ORUŽJEM: Rusi izveli snažan napad, Ministarstvo otkrilo detalje

В.Н.

22. 09. 2026. u 08:05

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KAO rezultat masovnog udara preciznim oružjem sa kopna, mora i vazduha i bespilotnim letelicama, ruske snage su tokom noći pogodile niz vojno-industrijskih ciljeva širom Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

МАСОВНИ УДАРИ ПРЕЦИЗНИМ ОРУЖЈЕМ: Руси извели снажан напад, Министарство открило детаље

MOD Rusije

- Pogodile su preduzeća u metalurškoj i hemijskoj industriji, sektoru goriva i energetike i vojno-industrijskom kompleksu, objekte ukrajinske lučke infrastrukture u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Ranije danas, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je ruska PVO tokom noći oborila 297 ukrajinskih dronova nad ruskim regionima.

(RT Balkan)

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