MUŠKARAC IZBO ŽENU NASMRT: Policija odmah reagovala
U SLATINI je juče uveče ubijena žena. Policija je izvestila da je oko 22 sata muškarac oštrim predmetom usmrtio žensku osobu.
Osumnjičeni je zatečen na mestu događaja i odmah je uhapšen, piše PU virovitičko-podravska.
Istraga na mestu zločina
Uhapšeni muškarac priveden je u službene prostorije, gde je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Postupak vodi dežurna zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru u saradnji s policijskim službenicima PU virovitičko-podravske.
Uviđaj na mestu događaja se sprovodio od 2:13 do 5:51 sati. Nakon završenog uviđaja, telo preminule ženske osobe prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
(index)
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