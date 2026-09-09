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MUŠKARAC IZBO ŽENU NASMRT: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

09. 09. 2026. u 10:48

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U SLATINI je juče uveče ubijena žena. Policija je izvestila da je oko 22 sata muškarac oštrim predmetom usmrtio žensku osobu.

МУШКАРАЦ ИЗБО ЖЕНУ НАСМРТ: Полиција одмах реаговала

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Osumnjičeni je zatečen na mestu događaja i odmah je uhapšen, piše PU virovitičko-podravska.

Istraga na mestu zločina

Uhapšeni muškarac priveden je u službene prostorije, gde je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Postupak vodi dežurna zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru u saradnji s policijskim službenicima PU virovitičko-podravske.

Uviđaj na mestu događaja se sprovodio od 2:13 do 5:51 sati. Nakon završenog uviđaja, telo preminule ženske osobe prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

(index)

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