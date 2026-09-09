Svet

BILO JE NA IVICI: Evo kako je Mađarska spasila rad Pakša

D.D.

09. 09. 2026. u 11:29

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MAĐARSKA nuklearna elektrana Pakš može da radi bez prekida samo zahvaljujući podvodnoj brani koja je nedavno uspostavljena u Dunavu, izjavio je danas premijer te zemlje Peter Mađar.

БИЛО ЈЕ НА ИВИЦИ: Ево како је Мађарска спасила рад Пакша

Foto: Robert Hegedus/MTI via AP

- U međuvremenu, Austrija je podnela žalbu protiv naše zemlje u Briselu zbog tih radova. Bilo bi dobro kada bi Austrijanci bili podjednako aktivni po pitanju azbesta - rekao je Mađar u objavi na Fejsbuku, povodom ekološkog skandala koji se odnosi na šljunak koji je bio kontaminiran azbestom, a koji je uvezen iz austrijskih kamenoloma u zapadnu Mađarsku.

Nuklearna elektrana Pakš je tokom leta, zbog niskog vodostaja Dunava, više nedelja radila u smanjenom kapacitetu, a Vlada Mađarske je u avgustu sprovela kontrolisano potapanje dve barže dugačke po 80 metara da bi se na tom području uspostavila podvodna brana i da bi se podigao nivo Dunava, čija je voda neophodna za hlađenje elektrane.

(Tanjug)

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