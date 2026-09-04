HRVATSKE RAKETE LETEĆE VIŠE OD O 300 KILOMETARA: Zagreb odlučio da nabavi južnokorejski raketni sistem čija je vrednost 435 miliona evra

IAKO se dosad nije spominjalo u javnosti, hrvatska vlada donela je odluku o kupovini raketnog sistema iz Južne Koreje čije rakete imaju domet više od 300 kilometara.

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Reč je o 18 višecevnih lansera raketa "čunmu K239", ali nije poznato koliko će Hrvatska kupiti raketa. Zna se samo da ova investicija košta 435 miliona evra, a vojni stručnjaci tvrde da je to odgovor na kineske rakete koje poseduje Srbija i izraelski sistem PLUS.

Prva pošiljka doći će za dve godine, a u najkraćem se vremenu očekuje potpisivanje ugovora sa korejskom kompanijom "Hanvha erspejs", a istovremeno će Hrvatska od poljske kompanije "WB group" kupiti upravljačko-zapovedni sistem. To "nebesko oružje", kako se naziva u Koreji, zameniće stare lansere "vulkan" kalibra 122 mm iz vremena Sovjetskog Saveza, koji su imali domet 20 kilometara.

Korejski omogućavaju lansiranje rakete na udaljenosti od 30 kilometara do preko 300 kilometara. Hrvatska je pre dve godine kupila od Amerikanaca raketni sistem HIMARS i rakete dometa 80 kilometara, ali zbog vlastitih potreba američka vojska ih nije isporučila.

Potpuno neočekivano Hrvatski vojni stručnjaci komentarišu nabavku korejskog raketog sistema kao "potpuno neočekivanu", a tvrdi se da Hrvatska vojska dobija balističke rakete koje se ispaljuju okomito, izlaze iz atmosfere u stratosferu, te se ponovo vraćaju u atmosferu. Tvrdi se da je reč o sistemu koji snažno odvraća, ali omogućava i odmazdu.

Korejski sistem nabavljaju i druge evropske države, a Poljska koja je naručila čak 288 lansera i 23.000 raketa, gradi i vlastitu fabriku za proizvodnju tih raketa. Hrvatska nabavka raketnog sistema iz Koreje dobila je saglasnost i predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovća koji se obično ne mogu saglasiti ni oko čega.

Tako je Milanović na nedavnom samitu NATO-a nagovestio da se sprema kupovina raketnog sistema, jer "Hrvatska treba na neki način da se suprotstavi oružju koje poseduje Srbija". Ocenjeno je da je korejski sistem među najmodernijim u svetu, a 12 raketa na pokretnom lanseru može da se ispali za manje od minut. Kada ugovor bude potpisan, oko sto vojnika kreniće na obuku koja traje mesec i po. Zasada se ne zna gde će raketni sistem biti stacioniran. To je deo velike nabavke naoružanja koja uključuje nemačke tenkove "leopard" i američke helikoptere.

Uskoro se očekuje i modernizacija francuskih borbenih aviona "rafal" koji bi posle toga bili kompletno opremljeni. Hrvatska je kupila 12 aviona, a često se spominjalo da su manje opremljeni od aviona koje je kupila Srbija. Posle modernizacije hrvatski "rafali" imaće senzore za detekciju raketa po najvišem F4 standardu. Izdvojeno je 88 miliona evra za modernizaciju koja će biti završena do 2030. godine. U pripremi je i modernizacija mornarice i nabavka novih korveta. Hrvatska vojska nabavlja i protivdronski sistem i kamione "tatra".