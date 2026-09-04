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UHAPŠENA DEVOJČICA (15) KOJA JE NOŽEM IZBOLA DVE UČENICE: Okončana drama u Tuzli

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 19:11

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PRIPADNICI policije uhapsili su 15-godišnju učenicu osumnjičenu za napad na dve devojčice stare 14 godina, koji se dogodio jutros na prostoru školskog dvorišta Osnovne škole "Gornja Tuzla", prenose danas mediji u BiH.

УХАПШЕНА ДЕВОЈЧИЦА (15) КОЈА ЈЕ НОЖЕМ ИЗБОЛА ДВЕ УЧЕНИЦЕ: Окончана драма у Тузли

Foto: Ahmed Hadrovic / Sipa Press / Profimedia

Dve devojčice povređene su ranije danas u školskom dvorištu, a kako je zvanično potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona, za napad na njih se sumnjiči 15-godišnja učenica, preneo je portal Klix.ba.

Nakon prijavljivanja slučaja, 15-godišnjakinja je stavljena pod kontrolu policije, a tokom dana je usledilo i njeno hapšenje. Povređene devojčice su prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli (UKC), a u Klinici za dečije bolesti se nalaze pod opservacijom.

Prema rečima portparola tuzlanskog UKC-a Ersije Aščerić Mujedinović, kod jedne devojčice su konstatovane povrede u vidu posekotine na levoj podlaktici, a kod druge povrede u predelu leve potkolenice, plećke i ramena leve ruke.

Uviđaj su na mestu događaja izvršili službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla u cilju potpunog rasvetljavanja ovog incidenta, a pod nadzorom kantonalnog tužioca.

(Tanjug)

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