UHAPŠENA DEVOJČICA (15) KOJA JE NOŽEM IZBOLA DVE UČENICE: Okončana drama u Tuzli
PRIPADNICI policije uhapsili su 15-godišnju učenicu osumnjičenu za napad na dve devojčice stare 14 godina, koji se dogodio jutros na prostoru školskog dvorišta Osnovne škole "Gornja Tuzla", prenose danas mediji u BiH.
Dve devojčice povređene su ranije danas u školskom dvorištu, a kako je zvanično potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona, za napad na njih se sumnjiči 15-godišnja učenica, preneo je portal Klix.ba.
Nakon prijavljivanja slučaja, 15-godišnjakinja je stavljena pod kontrolu policije, a tokom dana je usledilo i njeno hapšenje. Povređene devojčice su prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli (UKC), a u Klinici za dečije bolesti se nalaze pod opservacijom.
Prema rečima portparola tuzlanskog UKC-a Ersije Aščerić Mujedinović, kod jedne devojčice su konstatovane povrede u vidu posekotine na levoj podlaktici, a kod druge povrede u predelu leve potkolenice, plećke i ramena leve ruke.
Uviđaj su na mestu događaja izvršili službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla u cilju potpunog rasvetljavanja ovog incidenta, a pod nadzorom kantonalnog tužioca.
(Tanjug)
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