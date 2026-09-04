MIGRANTSKA KRIZA: Špansko tužilaštvo traži od suda da pokrene istragu o dešavanjima u Seuti

KANCELARIJA španskog javnog tužioca saopštila je danas da podržava otvaranje istrage Nacionalnog suda o migracionoj krizi u Seuti, španskoj eksklavi na severu Afrike, u koju je krajem jula ilegalno ušlo više od 70.000 migranata.

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Glavni španski tužilac Hesus Alonso je saopštio, nakon izveštaja Nacionalne policije koji ukazuje da su marokanski agenti "vodili" ulazak migranata u Seutu, da taj slučaj treba da istražuje španski Vrhovni sud, s obzirom na to da je zločin možda počinjen van Španije, prenosi El Pais.

Tužilac je naveo da smatra da se sumnja da su počinjena krivična dela olakšavanja ilegalne imigracije, ubistva iz nehata, grubog nemara i organizovanog kriminala, i zatražio je da se slučaj proglasi tajnim.

Javno tužilaštvo danas je podnelo izveštaj sudiji Mariji Tardon, u kome se navodi da se sumnja da su u Seuti počinjeni zločini protiv državne bezbednosti, olakšavanje ilegalne imigracije i trgovine ljudima, organizovani kriminal i zanemarivanje dužnosti.

Istraga, u principu, nije usmerena protiv bilo koje određene osobe, već nastoji da utvrdi da li je ono što se dogodilo u Seuti između 30. i 31. jula, kada je oko 70.000 migranata preplivalo iz Maroka, zaista bila koordinisana akcija i ko je bio odgovoran.

Tužilaštvo smatra da postoje dovoljni dokazi za početak istrage o tome da li je postojala "organizacija" ili "kriminalna grupa" koja je ugrožavala fizičku bezbednost pojedinaca.

(Tanjug)