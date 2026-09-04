PUTIN SE OGLASIO SNAŽNOM PORUKOM RUSIMA: Buduće generacije moraju da naslede karakter pobednika
RUSIJA kontinuirano radi na očuvanju istorijske istine i istorijskog sećanja, a buduće generacije Rusa treba da naslede karakter pobednika, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
- Ovaj rad stalno sprovodimo. Zasnovan je na podvizima i dostignućima prethodnih generacija, koja su od najveće važnosti za jačanje jedinstva zemlje i društva i za obrazovanje novih, nadolazećih generacija. To su vrednosti, moralne smernice i karakter pobednika koje naša deca i unuci moraju da naslede i sačuvaju - rekao je Putin koji je otvorio onlajn sastanak organizacionog odbora "Pobede".
Putin je dodao da je očuvanje spomen-obeležja – vojnih spomenika i zgrada u kojima su se odigrali značajni vojni događaji – ključni zadatak nadležnih.
- Ovde se ljudi emotivno povezuju sa prošlošću, duboko razumevajući značaj neraskidive veze između generacija i svoju pripadnost istoriji svoje rodne zemlje. Upravo kroz ličnu percepciju formira se odgovornost za otadžbinu i nacionalni identitet - rekao je on.
Putin je naglasio da su muzeji jedan od najefikasnijih alata za prenošenje istorijskog sećanja novim generacijama i pozvao na nastavak rada na njihovom otvaranju.
Kako je saopštio Kremlj, na sastanku su razmatrani novi zahtevi za počasni naziv "Grad radne hrabrosti", kao i unapređenje turističkih i muzejskih aktivnosti i očuvanje istorijskog sećanja.
(RT Balkan)
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