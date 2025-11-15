PONOVO USTAŠKO DIVLJANJE U KOMŠILUKU: Grupa ekstremnih desničara ispred Srpskog narodnog veća u Zagrebu, puštali Tompsonove pesme
NEKOLIKO ekstremnih desničara protestovalo je ispred prostorija Srpskog narodnog veća u Zagrebu, u ime Autohtone-Hrvatske stranke prava.
Skup je predvodio lider te stranke Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave i puštali muziku pevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pesmama i na nastupima glorifikuje ustaštvo.
Kako prenosi portal „Indeks“, prisutne su bile i jake policijske snage.
Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".
Među demonstrantima je bio i glumac Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije "Smogovci". Zbog te izložbe policija je pre nekoliko dana sprečila oko 40 maskiranih muškaraca da uđu u prostorije tokom otvaranja.
(Sputnjik)
