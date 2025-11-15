PONOVO USTAŠKO DIVLJANJE U KOMŠILUKU: Grupa ekstremnih desničara ispred Srpskog narodnog veća u Zagrebu, puštali Tompsonove pesme

NEKOLIKO ekstremnih desničara protestovalo je ispred prostorija Srpskog narodnog veća u Zagrebu, u ime Autohtone-Hrvatske stranke prava.

FOTO: TANJUG/HINA/ DENIS CERIĆ

Skup je predvodio lider te stranke Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave i puštali muziku pevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pesmama i na nastupima glorifikuje ustaštvo.

Kako prenosi portal „Indeks“, prisutne su bile i jake policijske snage.



FOTO: TANJUG/HINA/ DENIS CERIĆ

Keleminec je najavio i, kako je kazao, „politički koncert“ 28. decembra ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da je prethodni koncert Tompsonu zabranjen.

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".

Među demonstrantima je bio i glumac Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije "Smogovci". Zbog te izložbe policija je pre nekoliko dana sprečila oko 40 maskiranih muškaraca da uđu u prostorije tokom otvaranja.

(Sputnjik)

