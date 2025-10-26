SREĆAN KRAJ POTRAGE: Nestale devojčice pronađene nakon 2 dana

DVE devojčice ponađene su nakon dva dana pretrage.

Devojčice stare 12 i 15 godina pronađene su u Hrvatskoj nakon dva dana potrage.

Kako prenose hrvatski mediji, njihov nestanak prijavljen je 24. oktobra u Kaštelima.

Srećne vesti podelilaje majka jedne od devojčica.

Podestimo, prvo je nestala 12-godišnjakinja, pa 15-godišnjakinja, te je policija verovala da je njihov nestanak povezan.

U međuvremenu je prijavljen i nestanak 17-godišnjeg Marina Pense, a policija njegov nestanak ne povezuje sa nestankom dve devojčice, piše portal Grada Kaštela.

Pensa je poslednji put takođe viđen 25. oktobra u Kaštelima.

Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu kosu i plave oči.

