SREĆAN KRAJ POTRAGE: Nestale devojčice pronađene nakon 2 dana
DVE devojčice ponađene su nakon dva dana pretrage.
Devojčice stare 12 i 15 godina pronađene su u Hrvatskoj nakon dva dana potrage.
Kako prenose hrvatski mediji, njihov nestanak prijavljen je 24. oktobra u Kaštelima.
Srećne vesti podelilaje majka jedne od devojčica.
Podestimo, prvo je nestala 12-godišnjakinja, pa 15-godišnjakinja, te je policija verovala da je njihov nestanak povezan.
U međuvremenu je prijavljen i nestanak 17-godišnjeg Marina Pense, a policija njegov nestanak ne povezuje sa nestankom dve devojčice, piše portal Grada Kaštela.
Pensa je poslednji put takođe viđen 25. oktobra u Kaštelima.
Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu kosu i plave oči.
(Kurir/Blic)
