A AUSTRIJA STALA - I GLEDALA: Evo šta su "delije" uradile u Gracu kada je utakmica završena (VIDEO)

11. 12. 2025. u 20:56

Šturm Grac i Crvena zvezda odigrali su dramatičnu utakmicu u Ligi Evrope, a taj meč obeležle su "delije" .

А АУСТРИЈА СТАЛА - И ГЛЕДАЛА: Ево шта су делије урадиле у Грацу када је утакмица завршена (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Pristalice srpskog šampiona em su u ogromnom broju došle u pomenuti austrijski grad...

Foto: Screenshot / Telegram / Delije

... em su po završetku triler-utakmice u kojoj je Zvezda pobedila Grac, priredili šou.

Pozvali su igrače da dođu pred tribinu na kojoj su najvatreniji Zvezdini tifozi, a onda počeli da pevaju.

Najpre je iz više hiljada grla grmelo "Volare, o-o, kantare, o-o-o, prvaci Evrope smo mi, i zato sad pevamo svi!", a potom se, dok su Austrijanci na ostalim tribinama stajali i gledali to slavlje, sve pretvorilo u feštu, u kojoj su učestvovali i navijači i fudbaleri srpskog šampiona.

Evo video zapisa dela te atmosfere:

 

