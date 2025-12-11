A AUSTRIJA STALA - I GLEDALA: Evo šta su "delije" uradile u Gracu kada je utakmica završena (VIDEO)

Šturm Grac i Crvena zvezda odigrali su dramatičnu utakmicu u Ligi Evrope, a taj meč obeležle su "delije" .

FOTO: FK Crvena zvezda

Pristalice srpskog šampiona em su u ogromnom broju došle u pomenuti austrijski grad...

... em su po završetku triler-utakmice u kojoj je Zvezda pobedila Grac, priredili šou.

Pozvali su igrače da dođu pred tribinu na kojoj su najvatreniji Zvezdini tifozi, a onda počeli da pevaju.

Najpre je iz više hiljada grla grmelo "Volare, o-o, kantare, o-o-o, prvaci Evrope smo mi, i zato sad pevamo svi!", a potom se, dok su Austrijanci na ostalim tribinama stajali i gledali to slavlje, sve pretvorilo u feštu, u kojoj su učestvovali i navijači i fudbaleri srpskog šampiona.

Evo video zapisa dela te atmosfere:

