NEBO SE OTVORILO KIŠA I GRAD TUKU: Ovaj grad u hrvatskoj na granici sa Srbijom je pred potopom (VIDEO)

OLUJA, praćena obilnom kišom i povremenim gradom, iznenada je pogodila Osijek nešto posle 16 časova.

Foto: Novosti/J.Š.

Prema fotografijama sa društvenih mreža, padavine su bile obilne.

– Odjednom, bilo je kao da se nebo otvorilo, kiša je počela da pada jako, a bilo je i laganog grada. Palo je toliko kiše da je celo dvorište zgrade puno vode, kanalizacija je ne može primiti – rekao je čitalac iz Osijeka.

Danas se tokom dana može očekivati nestabilno vreme. Deo Hrvatske je već pogodila oluja. U Brodskom Stupniku, prema rečima meštana, kiša je jedva natopila zemlju. Sasvim drugačije je bilo u Gornjoj Vrbi i Tomici, gde su se mreže u voćnjacima savijale pod težinom finog leda, a delovi polja bili su prekriveni belim slojem.

POPALjENI METEOALARMI

Za Hrvatsku je danas aktiviran meteoalarm. Veći deo zemlje je obeležen žutim upozorenjem zbog mogućih grmljavinskih oluja, dok je Rijeka bila pod narandžastim upozorenjem ranije danas zbog izraženog toplotnog talasa.

U nedelju na istoku Hrvatske delimično sunčano, u popodnevnim satima sa jačim razvojem oblaka, pljuskovi sa grmljavinom na mestima, moguć je grad. Umeren severni i severozapadni vetar će duvati, sa prolaznim nestabilnostima jakim. Najniža temperatura će biti od 17 do 20 stepeni Celzijusa, a na nekim mestima će biti vruća tokom dana.

U centralnoj Hrvatskoj je danju veoma toplo, a jutarnja temperatura je oko 19 stepeni. Sa promenljivom oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su ređi nego na istoku, ali mogu biti i izraženi. Vetar umeren severno i severoistočno – kažu u Državnoj hidrometeorološkoj službi.

