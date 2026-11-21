SAZNAJTE šta vas u nedelju, 6. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Sunca u devetu astrološku kuću, posle godinu dana, donosi vam uspeh i finansijske dobitke preko putovanja, kontakata sa strancima, rešavanja pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Uvodite zdravije navike.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sunce ulazi u astrološku kuću novca fokusirajući vas na rešavanje finansijskih pitanja, alimentacije, nasledstva, podele imovine, kredita, stipendije. Sunce upravlja i vašim privatnim životom, pa donosi i porodične probleme.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Ulazak Sunca, koje upravlja vašim komunikacijama, u kuću braka i partnerstava, u opoziciji sa Uranom u vašem znaku, donosi vam sukobe sa voljenom osobom, kao i trzavice sa braćom, sestrama i rođacima. Opasnost u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Sunca, koje upravlja vašim finansijama, posle godinu dana, ulazi u šestu astrološku kuću, fokusirajući vas na posao, radne obaveze i zadatke. Manji finansijski problemi. Izbegavajte nepotrebne troškove. Uvodite zdravije navike.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce, simbol uspeha, ugleda, ambicije, posle godinu dana, ulazi u kuću kreativnosti donoseći vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti, privatnom biznisu. Pošto je to i kuća ljubavi, slobodnima može doneti novu vezu.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak Sunca, koje upravlja vašom podsvešću, u kuću privatnog života, donosi vam trzavice, konflikte, nesporazume, rasprave i sukobe sa članovima porodice koji mogu kulminirati u vreme mladog Meseca 9. decembra. Potreba za introspekcijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa u koju posle godinu dana ulazi Sunce, pred vama je mesec dobitaka preko kraćih putovanja, isplativih ugovora, učenja i uspeha na ispitima Podložnost povredama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Naglašena kuća posla i novca u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, koje upravlja vašom karijerom, obećava dobitke a opozicija sa Uranom vanredne izdatke. Potražite drugo stručno medicinsko mišljenje.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Sunca u vašu kuću ličnosti donosi vam priliv energije, entuzijazma, optimizma, ali opozicija sa Uranom upozorava na probleme u partnerskim odnosima, kako ljubavnim, tako i poslovnim sa voljenom osobom. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posle godinu dana, Sunce, koje upravlja vašim finansijama, ulazi u kuću podsvesti, tajni, mašte, ali i prepreka, donseći vam manje dobitke preko podele imovine, kredita, stipendije, Osluškujte svoju intuiciju.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa naglašenom 11. astrološkom kućom u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, vladalac partnerskih odnosa, očekuje vas finansijski i uspeh u javnoj delatnosti, društveni ili politički angažman, kao i preko putovanja.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Sunca u vašu astrološku kuću karijere, koje pravi opoziciju sa Uranom u kući privatnog života, donosi vam sukobe sa nadređenima, zastoj u karijeri, kao i rasprave, trzavice i probleme sa članovima porodice.