Marko Beceki pobedio u sprint trci za Veliku nagradu Portugala u Moto GP šampionatu
VOZAČ Aprilije Italijan Marko Beceki pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Portugala u Moto GP šampionatu.
On je do trijumfa na stazi Algarve stigao u vremenu 19:48.999 minuta.
Drugi je bio vozač Trekhausa Španac Raul Fernandez, dok je na trećoj poziciji završio njegov sunarodnik Aleks Markes iz ekipe Gresini.
Vozač Dukatija Španac Mark Markez, koji se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu, izleteo je sa staze dva kruga pre kraja trke.
Glavna trka za Veliku nagradu Portugala biće vožena u nedelju od 14 časova.
Markez je prvi u generalnom plasmanu vozača sa 431 bodom. Na drugom mestu se nalazi vozač Aprilije Španac Horhe Martin sa 376 bodova, dok je Beceki treći sa 369.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
Mitrogol se probudio! Het-trik posle gotovo dve godine (VIDEO)
21. 11. 2026. u 19:22
Zvezda se mučila ali ipak slavila: Crveno-beli pobedli Radnik iz Surdulice
21. 11. 2026. u 16:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)