VOZAČ Aprilije Italijan Marko Beceki pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Portugala u Moto GP šampionatu.

FOTO: Tanjug/AP/Hussein Sayed

On je do trijumfa na stazi Algarve stigao u vremenu 19:48.999 minuta.

Drugi je bio vozač Trekhausa Španac Raul Fernandez, dok je na trećoj poziciji završio njegov sunarodnik Aleks Markes iz ekipe Gresini.

Vozač Dukatija Španac Mark Markez, koji se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu, izleteo je sa staze dva kruga pre kraja trke.

Glavna trka za Veliku nagradu Portugala biće vožena u nedelju od 14 časova.

Markez je prvi u generalnom plasmanu vozača sa 431 bodom. Na drugom mestu se nalazi vozač Aprilije Španac Horhe Martin sa 376 bodova, dok je Beceki treći sa 369.

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