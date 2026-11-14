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DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 15. NOVEMBAR: Ovan privlači zauzetu osobu, Rak pravi ambiciozne planove, Vagi stiže novac

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 11. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u nedelju, 15. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 15. НОВЕМБАР: Ован привлачи заузету особу, Рак прави амбициозне планове, Ваги стиже новац

Foto: Deposit/ eva058929@gmail.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Meseca i vašeg vladaoca Plutona, koji upravlja i vašim finansijamam u 11. kući, donosi vam novac, nove veze i poznanstva sa uticajnim osobama. Udvara vam se zauzeta preko društvene mreže. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec, koji upravlja vašim poslovnim dogovorima, obrazuje trigon sa Uranom u kući novca donoseći vam finansijske dobitke preko nekretnina i nekonvencionalnih vidova zarade. Emotivni partner burno reaguje na vašu odluku.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Meseca i Plutona u devetoj kući fokusira vas kontakte sa strancima, odlazak na put, rešavanje pravnih pitanja. Oprez prilikom potpisivanja dokumenata. Nesporazumi i sukobi sa članovima porodice.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sa vašim vladaocem Mesecom koji prelazi preko Plutona u kući novca i rizika skloni ste pravljenju ambicioznih planova kada je reč o ulaganjima, podeli imovine, nasledstva. Povedite više računa o tome s kim planirate poslove. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec prelazi preko Plutona u kući partnerskih odnosa praveći trigon sa Uranom u kući društvenog života i novca, što slobodnim Lavovima donosi nove susrete i poznanstva, ali i uvećanje prihoda. Smanjite unos šećera.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Meseca i Plutona u kući posla i zdravlja obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom, donoseći vam stresne situacije sa saradnicima i nadređenima. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec koji upravlja vašom karijerom, prelazi preko Plutona, vladaoca finansija i partnerskih odnosa, donoseći vam novac i susret sa harizmatičnom osobom. Napet aspekt sa Merkurom upozorava da pripazite na finansijsku dokumentaciju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija Meseca i vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života upozorava na nesporazume, konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice. Novac stiže preko honorarnog posla. Izbegavajte previše začinjenu hranu.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući komunikacija pravi kvadrat sa Merkurom, vladaocem partnerskih odnosa i karijere, donoseći vam probleme u emotivnim odnosima i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec, vladalac partnerskih odnosa, i Pluton u kući novca i posla, obrazujeuizazovne aspekte sa Merkurom, planetom komunikacija, u kući novca donoseći vam promenu planova i vanredne izdatke.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec blizu Plutona u vašoj kući ličnosti, pod uticajem vašeg vladaoca Urana donosi vam novac preko porodičnog biznisa, nekretnina, trgovine organskom hranom. Nesporazumi i sukobi sa nadređenima i mlađim osobama na poslu.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Naglašena kuća podsvesti naglašava vašu intuiciju i podstiče interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Izazovan aspekt između Merkura koji upravlja privatnim životom, i Meseca, donosi probleme u ljubavnim i porodičnim odnosima.

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