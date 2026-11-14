Panorama

NEOBIČNO OTKRIĆE IZ 16. VEKA: Arheolozi otkrili masovnu grobnicu u Antverpenu

T.J.

14. 11. 2026. u 17:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ARHEOLOZI su na brdu Eilanđe u belgijskom Antverpenu otkrili masovnu grobnicu iz 16. veka sa posmrtnim ostacima oko 16 odraslih muškaraca, koji su bili položeni jedni preko drugih u zajedničkoj jami, u blizini ostataka španskih bedema.

НЕОБИЧНО ОТКРИЋЕ ИЗ 16. ВЕКА: Археолози открили масовну гробницу у Антверпену

Foto: Zoonar/Elmar Gubisch, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia

Kako je preneo VRT, prema rečima arheologa Martena Praeta, skeleti su pronađeni u više slojeva i bez uobičajenog pogrebnog reda, što ukazuje na to da tela nisu sahranjena na tradicionalan način.

Datiranje nalaza u 16. i 17. vek zasniva se, između ostalog, na perikama pronađenim u jami.

Otkriće je posebno značajno, jer su tri ranije pronađene masovne grobnice u Antverpenu bile smeštene u blizini crkava ili opatija, dok se ova nalazi na nekadašnjoj periferiji grada, između bedema i urbanog područja.

Uzrok smrti muškaraca za sada nije utvrđen.

Arheolozi razmatraju mogućnost da su stradali tokom epidemije ili u sukobima, s obzirom na to da su se u tom području nalazile kuće za obolele od kuge, ali su se u tom periodu dogodili i Španski bes i opsada Antverpena.

U blizini grobnice pronađeni su i fragment noža, krhotine i topovske kugle. Iskopane kosti biće prenete u laboratoriju, gde će stručnjaci ispitati starost preminulih, kao i moguće tragove bolesti ili povreda.

Arheološka istraživanja trajaće približno do kraja meseca, a stručnjaci očekuju da će pronaći i deo nekadašnjeg gradskog rova.

Na tom mestu do 2028. godine planirana je izgradnja šest zgrada sa više od 200 stambenih jedinica, podzemnim parkingom, zelenim dvorištem i poslovnim prostorima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SVETSKA ATRAKCIJA: U Viminacijumu postoji skelet celog mamuta starog 5 miliona godina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije