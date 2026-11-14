NEOBIČNO OTKRIĆE IZ 16. VEKA: Arheolozi otkrili masovnu grobnicu u Antverpenu
ARHEOLOZI su na brdu Eilanđe u belgijskom Antverpenu otkrili masovnu grobnicu iz 16. veka sa posmrtnim ostacima oko 16 odraslih muškaraca, koji su bili položeni jedni preko drugih u zajedničkoj jami, u blizini ostataka španskih bedema.
Kako je preneo VRT, prema rečima arheologa Martena Praeta, skeleti su pronađeni u više slojeva i bez uobičajenog pogrebnog reda, što ukazuje na to da tela nisu sahranjena na tradicionalan način.
Datiranje nalaza u 16. i 17. vek zasniva se, između ostalog, na perikama pronađenim u jami.
Otkriće je posebno značajno, jer su tri ranije pronađene masovne grobnice u Antverpenu bile smeštene u blizini crkava ili opatija, dok se ova nalazi na nekadašnjoj periferiji grada, između bedema i urbanog područja.
Uzrok smrti muškaraca za sada nije utvrđen.
Arheolozi razmatraju mogućnost da su stradali tokom epidemije ili u sukobima, s obzirom na to da su se u tom području nalazile kuće za obolele od kuge, ali su se u tom periodu dogodili i Španski bes i opsada Antverpena.
U blizini grobnice pronađeni su i fragment noža, krhotine i topovske kugle. Iskopane kosti biće prenete u laboratoriju, gde će stručnjaci ispitati starost preminulih, kao i moguće tragove bolesti ili povreda.
Arheološka istraživanja trajaće približno do kraja meseca, a stručnjaci očekuju da će pronaći i deo nekadašnjeg gradskog rova.
Na tom mestu do 2028. godine planirana je izgradnja šest zgrada sa više od 200 stambenih jedinica, podzemnim parkingom, zelenim dvorištem i poslovnim prostorima.
(Tanjug)
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