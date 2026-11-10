OVA GODINA JE PREKRETNICA ZA PROGRAM: Nemačka, SAD i Kanada razvijaju koncept staklenika za uzgoj povrća na Mesecu

NEMAČKI centar za vazduhoplovstvo i svemirska istraživanja (DLR) saopštio je da u saradnji sa Američkom svemirskom agencijom (NASA) i Kanadskom svemirskom agencijom (CSA), razvija projekat staklenika za uzgoj povrća na Mesecu, koji bi u budućnosti trebalo da obezbede svežu hranu astronautima tokom dugotrajnih misija.

Foto: Unsplash/Jennifer Aldrich

Projekat pod nazivom "Lunar Agriculture Module - Ground Test Demonstrator'' (LAM-GTD) ima za cilj razvoj kontrolisanog sistema za uzgoj biljaka u uslovima bez atmosfere pogodne za život, plodnog zemljišta i lako dostupne vode, uz velike temperaturne oscilacije i izloženost kosmičkom zračenju, prenosi Juronjuz.

Planirano je da staklenik bude povezan sa simuliranim stambenim i radnim prostorom astronauta, kako bi istraživači ispitali mogućnosti uzajamnog snabdevanja i funkcionisanja oba sistema.

Prvi demonstracioni model biće izgrađen na Zemlji, a tri partnerske institucije trebalo bi najkasnije do 2032. godine da odluče o njegovoj eventualnoj izgradnji na Mesecu.

NASA je već sprovela brojne eksperimente uzgoja biljaka na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), gde su, između ostalog, uzgajani zelena salata, kineski kupus i čili paprike.

Novi projekat predstavlja korak ka razvoju većih i složenijih sistema koji bi mogli da obezbede hranu za čitave posade.

Nemački centar DLR u projekat unosi iskustvo stečeno kroz raniji projekat EDEN ISS, u okviru kojeg je od 2018. do 2023. godine u Antarktiku funkcionisao posebno projektovan staklenik.

Istraživači su u ekstremnim uslovima, bez zemlje i prirodne sunčeve svetlosti, uz pomoć LED rasvete, hranljivih rastvora i sistema za navodnjavanje, proizveli oko tonu svežeg povrća, uključujući salatu, paradajz, krastavce, rotkvice i jagode.

Istraživači ističu da bi tehnologije razvijene za uzgoj hrane na Mesecu mogle da imaju primenu i na Zemlji, posebno u sušnim područjima i regionima sa ograničenim zalihama vode.

Sistemi za kontrolisani uzgoj mogli bi da omoguće efikasnije korišćenje vode, energije i prostora, kao i smanjenje upotrebe pesticida.

Tanjug

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