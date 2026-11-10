USKORO NA PRODAJU BLAGO CARSKE RUSIJE: Na aukciji više od 300 predmeta porodice Romanov
VIŠE od 300 predmeta povezanih sa predrevolucionarnom Rusijom i porodicom poslednjeg ruskog cara Nikolaja II, čija se ukupna vrednost procenjuje na više od 15 miliona dolara, biće ponuđeno na aukciji kuće Sotbis u decembru, prenosi RIA Novosti, pozivajući se na podatke aukcijske kuće.
Na prodaji će se naći predmeti čuvene juvelirske kuće Faberže, zlatne kutije, slike, ikone, porcelan, srebrni predmeti i predmeti iz svakodnevnog života carske porodice.
Među najznačajnijim eksponatima izdvajaju se dva buketa cveća izrađena od dragog kamenja u radionicama Faberžea, od kojih je jedan pripadao caru Nikolaju II i carici Aleksandri Fjodorovnoj.
Posebnu pažnju privlači i retka zlatna ikona Vladimirske Bogorodice, ukrašena dragim kamenjem, izrađena u 17. veku u radionicama pri Oružanoj palati, kao i pozlaćeni samovar koji se dovodi u vezu sa carevićem Aleksandrom Aleksandrovičem, sinom Aleksandra III, koji je preminuo u uzrastu od godinu dana.
Aukcija će biti održana 16. decembra, a na njoj će biti ponuđen deo kolekcije privatne njujorške galerije „A La Vieille Russie“ („Riznica stare Rusije“).
Pre aukcije, pojedini predmeti biće izloženi javnosti krajem novembra i početkom decembra u Parizu, Ženevi, Londonu i Njujorku.
Mnoga dela iz ove kolekcije ranije su bila predstavljena na značajnim izložbama Faberžea i ruske umetnosti, organizovanim od tridesetih godina prošlog veka u vodećim svetskim muzejima i galeriji „A La Vieille Russie“.
sputnikportal.rs
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