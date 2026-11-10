DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 11. NOVEMBAR: Ovan sklon introspekciji, Vaga uspešna u javnoj delatnosti, Strelcu stiže novac preko prijatelja

SAZNAJTE šta vas u sredu, 11. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ fredmantel

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Dobar aspekt Meseca sa Venerom, simbolom ljubavi ali i posla, podstiče vašu kreativnost donoseći vam uvećanje zarade. Susret sa Vagom na proslavi, javnom ili kulturnom događaju. Skloni ste introspekciji.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući novca i vaš vladalac Venera u kući posla donose vam novac preko naslednog prava, podele bračne imovine, sponzorstva, stipendije. Vanredni izdaci u poslovima sa nekretninama. Više šetajte.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec obrazuje sekstil s Venerom donoseći vam isplativu poslovnu ponudu. Popušta napetost u odnosu sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Dan nije povoljan za donošenje važnih odluka. Izbegavajte brzu hranu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec obrazuje konjunkciju sa asteroidom Karmom u kući posla donoseći promene kada je reč o putovanjima, ispitima, sa strancima ili pravnim procesima. Ljubavni partner želi da razgovara s vama o važnoj temi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući kreativnosti pravi kvadrat sa asteroidom Fantazija što podstiče vašu želju da materijalizujete svoju ideju u vezi sa obrazovanjem ili inostranstvom. Ipak, još nije pravi trenutak za tako nešto.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Retrogradni Merkur koji upravlja i vašom karijerom u napetom aspektu s Uranom, donosi trzavice sa članovima porodice zbog nerešenih pitanja iz prošlosti. Novac stiže preko nekretnina ili saradnje s emotivnim partnerom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sekstil između vašeg vladaoca Venere i Meseca donosi vam uvećanje prihoda preko interneta, medija, intelektualnih delatnosti ili kraćih putovanja. Uspeh ili javno priznanje u javnoj delatnosti. Oslabljena cirkulacija.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko Strelca pod uplivom Venere, koja upravlja vašim partnerskim odnosima, donosi vam finansijske dobitke. Ulazak stare simpatije u vaš život budi uspomene ali i stare rane. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Tranzit Meseca preko vaš astrološke kuće ličnosti donosi vam mogućnost uvećanja prihoda preko saradnje sa prijateljim, velike organizacije ili nekonvencionalnih vidova zarade. Poslušajte savet Vodolije. Izbegavajte alkohol.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Retrogradni Merkur u kući društvenog života u izazovnom aspektu sa vašim vladaocem Uranom, donosi promene planova. Konjunkcija Meseca i asteroida Karma u kući podsvesti podstiče vašu potrebu za preispitivanjem prošlosti.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući novca pod uticajem Venere donosi vam uspeh i novac preko putovanja, obrazovanja, stranaca ili pravnih pitanja. Vaš vladalac Uran u kući novca u izazovnom aspektu sa retrogradnim Merkurom upozorava na oprez sa ulaganjima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Retrogradni Merkur, vladalac vaših partnerskih odnosa i karijere, pravi inkonjunkciju sa Uranom u kući privatnosti, što zahteva da se prilagodite situaciji u porodici i u odnosu sa partnerom. Izbegavajte rizične finansijske poteze.