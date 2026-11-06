VELIKA PACIFIČKA MRLJA: Plastika menja boju Tihog okeana (VIDEO)

U CENTRU severnog Pacifika nalazi se ogromna gomila plastičnog otpada, poznata kao Velika pacifička mrlja smeća, koja pokriva površinu otprilike dvostruko veću od Teksasa. Iako nije u pitanju kompaktna masa, već rasut otpad koji nose okeanske struje, nova studija sugeriše da je koncentracija mikroplastike postala toliko visoka da možda menja boju okeana.

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Istraživanje stručnjaka za okeansku optiku Šea Čitama, Danijela Kestnera i Bergea Hamrea sa Univerziteta u Bergenu u Norveškoj sugeriše da je promena boje okeana u području mrlje smeća postala vidljiva na satelitskim snimcima.

- Bili smo šokirani, uzbuđeni i uznemireni kada smo videli istu promenu boje okeana na mapi nakon analize prvog seta satelitskih podataka - rekao je Čitam.

- Naša početna reakcija je bila neverica. Zato smo proverili još dva seta satelitskih podataka kako bismo se uverili da je uopšte moguće da vidimo isti potpis koji su pokazali naši modeli - dodaje on.

Šta pluta u okeanu?

Veliko pacifičko krpa smeća nalazi se unutar ogromnog kružnog sistema struja, takozvanog okeanskog vrtloga, koji služi kao područje za sakupljanje plastike.

Prema proceni iz 2018. godine, sadrži oko 1,8 triliona komada plastike, ukupne težine oko 79.000 tona.

Two decades of satellite data suggest the Great Pacific Garbage Patch may be tinting the ocean a particular color. Learn more: https://t.co/shFROF1488 https://t.co/zJ0PnaCY76 — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 5, 2026

Veći deo te mase je odbačena ribolovna oprema, a kasnija studija je otkrila da značajan deo većih komada potiče iz ribarske industrije Japana, Kine, Južne Koreje, Tajvana i Sjedinjenih Država.

Međutim, broj komada dominiraju mali fragmenti mikroplastike, koji čine procenjenih 94 procenta svih plutajućih objekata, ali predstavljaju samo 8 procenata ukupne mase.

Optički potpis plastike

Rad naučnika je započeo laboratorijskom studijom o tome kako mikroplastika apsorbuje i rasejava svetlost.

Uporedili su njihova optička svojstva sa prirodnim materijalima u morskoj vodi, kao što su fitoplankton i minerali.

- Uočili smo neka jedinstvena svojstva koja ukazuju na to da mikroplastika rasejava i apsorbuje svetlost dovoljno različito da bi proizvela specifične optičke potpise. Ovi potpisi bi se mogli otkriti u određenim okeanskim sredinama - objasnio je Čitam.

Istraživači su zatim koristili modele kako bi videli da li se ovi potpisi mogu detektovati današnjom satelitskom tehnologijom, a simulacije su pokazale da bi se optički efekat mogao javiti pri koncentracijama mikroplastike koje su verovatno već prisutne u Velikom pacifičkom krpi smeća.

Dokazi sa satelitskih snimaka

Sledeći korak je bio pregled postojećih satelitskih zapisa. Analiza posmatranja od 2002. do 2022. godine otkrila je suptilno, ali statistički značajno osvetljavanje okeana u plavim i zelenim talasnim dužinama u blizini mesta otpada, što se manifestovalo kao postepeno rastuća cijan nijansa. Ovo se poklapalo sa optičkim potpisom koji su njihove simulacije predvidele za mikroplastiku.

Fitoplankton, na primer, apsorbuje plave i crvene talasne dužine i čini okean zelenijim, dok rastvorena organska materija apsorbuje više plave svetlosti, čineći da voda izgleda tamnije. Mikroplastika se ponaša drugačije.

- Zanimljivo je da mikroplastika generalno ne apsorbuje mnogo svetlosti u vidljivom spektru, ali je snažno rasejava - rekao je Čitam.

- Dakle, one osvetljavaju okean, a ovo osvetljavanje se dešava istovremeno u plavim i zelenim talasnim dužinama - dodaje on. Takva kombinacija je neobična.

Potraga za drugim objašnjenjima

Iako druge čestice, poput mineralne prašine, takođe mogu da „osvetle“ okean, one su češće u priobalnim vodama, a merenja su pokazala da je taloženje prašine u tom području bilo stabilno. Ovo još uvek nije konačan dokaz da mikroplastika uzrokuje promenu boje.

Naučnici su otkrili da određene kombinacije prirodnih promena u okruženju mogu proizvesti sličan potpis, ali takvi scenariji su bili retki u njihovim simulacijama.

The color of the ocean is a literal reflection of what's in it – from microscopic plant-like organisms called phytoplankton to marine debris. But there was a "gap" in research around how microplastics could affect the ocean's color, said Dan Koestner, a study author and ocean optics research scientist. https://t.co/g8phEai31G — CNN Weather (@CNNweather) November 5, 2026

Podudaranje između predviđenog potpisa, satelitskih snimaka i lokacije čini mikroplastiku veoma verovatnim objašnjenjem.

Potvrda na terenu i posledice

Naučni oprez zahteva potvrdu, što znači direktno testiranje morske vode na lokaciji.

- Da bismo u potpunosti odgovorili na pitanje da li mikroplastika uzrokuje ovu promenu boje okeana, moraćemo da odemo tamo, izvršimo optička merenja uzoraka vode i kvantifikujemo prisutnu mikroplastiku - rekao je Čitam.

Ako se sumnje potvrde, to će biti dodatni dokaz o globalnom uticaju zagađenja plastikom.

Uprkos tome što čini mali deo ukupne mase, mikroplastika bi mogla predstavljati najveći izazov u ​​čišćenju.

- Uklanjanje mikroplastike iz vode, posebno najsitnijih komada, praktično je nemoguće. To je plastika koja najlakše ulazi u bazu morskog lanca ishrane i na kraju završava na vašem tanjiru - upozorio je Čitam.

- Trenutno, jedini način da se smanji zagađenje mikroplastikom jeste da se spreči njen ulazak u vodu - zaključuje on. Istraživanje je objavljeno u časopisu Communications Earth & Environment.

(Index hr)