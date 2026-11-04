U NAREDNIM SATIMA "GOREĆE NEBO": Svemirska opservatorija NASA „pada s neba“

SVEMIRSKA opservatorija Nil Gerels Svift američke svemirske agencije NASA trebalo bi da danas ponovo uđe u Zemljinu atmosferu, tj. „padne s neba“.

Foto: Tanjug/AP/Ashley Landis

Tačno vreme ulaska u atmosferu još nije poznato, ali su procene da će se to dogoditi u narednim satima.

Trenutni položaj opservatorije Svift može da se prati na sajtu N2YO.com. Ona se, kako se navodi, trenutno nalazi na visini od oko 160 kilometara.

Ova letelica mase 1,5 tona provela je skoro 22 godine posmatrajući eksplozije gama-zraka. Sada se očekuje da ponovo uđe u Zemljinu atmosferu, stvarajući vatrenu loptu koja bi mogla biti vidljiva čak i po danu.

Veći deo letelice Svift izgoreće prilikom povratka u atmosferu, ali pojedini delovi od volframa i ogledala opservatorije mogli bi da prežive sagorevanje.

NASA je pokušala da spase Svift. U julu je kompanija Katalyst Spejs lansirala robotsku letelicu po imenu LINK kako bi se sastala sa Sviftom i podigla ga u višu orbitu. Ta misija nije uspela. U međuvremenu, solarna aktivnost je „nadula“ gornje slojeve Zemljine atmosfere, povlačeći Svift nadole znatno brže nego što se očekivalo.

sputnikportal.rs

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