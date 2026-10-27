DETALJNA RAČUNICA: Koliko košta da se slava obeleži kako dolikuje?

PRAVOSLAVNI vernici danas slave Svetu Petku i ulaze u dane velikih slava, koje su posne kad su sredom i petkom, baš kao i u vreme božićnog posta.

Foto: Deposit/ meteo021

I za svaku se domaćin trudi da goste sačeka s bogatom trpezom.

Kad se mrsi, u proseku je za najviše 20 gostiju potrebno odvojiti skoro 60.000 dinara, dok je posna tek nešto jeftinija - nešto više od 55.000. Na mrsnoj trpezi najveći izdatak svakako je meso. Oni koji se odluče za gotov roštilj iz mesare za kilogram moraju da izdvoje najmanje 1.500 dinara. S druge strane, domaćini koji žele da posluže pečenje treba da računaju da četiri kilograma prasetine košta i do 10.000 dinara, dok je jagnjeće pečenje za 2.000 skuplje.

Slava se teško može zamisliti bez sarme ili punjenih paprika. Za pripremu četrdesetak sarmica potrebna su dva kilograma mesa, junećeg i svinjskog, a ukupni trošak je oko 4.000 dinara. Ni posna slava nije ništa jeftinija. Za domaćice koje je pripremaju jedan od najvećih izdataka je riba. Za 20 gostiju potrebno je obezbediti najmanje 15 kilograma, a izbor je širok - od oslića, pastrmke i šarana do morske ribe poput lososa, brancina i orade. Kilogram fileta oslića košta oko 1.500 dinara, šarana 600, dok je kilogram pastrmke u ribarnicama oko 700.

Na kraju, slavsku trpezu upotpunjuju i slatkiši. Za tri kilograma kolača, bilo mrsnih, bilo posnih, potrebno je oko 5.000 dinara, dok domaća torta košta oko 3.600.

Cena slavske sveće je od 300 dinara pa naviše.

Ova računica napravljena je za najskromniju trpezu, ali kako je obično red i običaj u našem narodu, hrane valja da bude i da je gosti ponesu.

Cenovnik za posnu slavu

Žito kupovno (1 kg) 1.400

Slavska sveća 300

Slavski kolač kupovni 500

Hleb (10 vekni) 800

Kiflice posne (4 kg) 2.800

Pita posna (2 kg) 1.600

Rolati posni (3 kg) 2.500

Ajvar kupovni (3 kg) 900

Pasulj (2,5 kg) 1.500

Kiseli krastavčići (2 kg) 400

Krompir (5 kg) 450

Riblja čorba (5 kg) 3.000

Sarma posna (40 kom.) 3.500

Oslić fileti (1 kg) 1.500

Skuša (5 kg) 4.200

Pastrmka (5 kg) 3.500

Šaran (5 kg) 3.000

Prženje ribe 10 kg od 3.000

Sitni kolači (3 kg) 5.000

Torta (3 kg) 3.600

Piće od 12.000

* Ukupno 55.450

FOTO: Novosti

Cenovnik za mrsnu slavu

Žito kupovno (1 kg) 1.400

Slavska sveća 300

Slavski kolač kupovni 500

Ruska salata (2 kg) 2.000

Čajna kobasica (1 kg) 1.400

Pečenica (1 kg) 1.300

Kulen (1 kg) 1.600

Sir (1 kg) 700

Kačkavalj (1 kg) 1.100

Jaja (20 kom) 400

Hleb (10 vekni) 800

Kiflice (4 kg) 3.000

Pita (2 kg) 1.500

Sarma (40 kom) 4.100

Kupus (4 kg) 240

Kiseli krastavčići (2 kg) 400

Praseće pečenje (4 kg) 10.000

Jagnjeće pečenje (4 kg) 12.000

Sitni kolači kupovni (3 kg) 5.000

Piće 12.000

* Ukupno 59.840

* Iznosi su u dinarima

Velike slave do kraja januara

27. oktobar Sveta Petka

31. oktobar Sveti Luka

8. novembar Sveti velikomučenik Dimitrije - Mitrovdan

16. novembar Đurđic

21. novembar Aranđelovdan

24. novembar Mratindan

9. decembar Sveti Alimpije

13. decembar Sveti Andrej Prvozvani

19. decembar Sveti Nikola

9. januar Sveti Stefan

20. januar Sveti Jovan Krstitelj - Jovanjdan

27. januar Sveti Sava - Savindan

(Kurir)

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