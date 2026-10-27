DETALJNA RAČUNICA: Koliko košta da se slava obeleži kako dolikuje?
PRAVOSLAVNI vernici danas slave Svetu Petku i ulaze u dane velikih slava, koje su posne kad su sredom i petkom, baš kao i u vreme božićnog posta.
I za svaku se domaćin trudi da goste sačeka s bogatom trpezom.
Kad se mrsi, u proseku je za najviše 20 gostiju potrebno odvojiti skoro 60.000 dinara, dok je posna tek nešto jeftinija - nešto više od 55.000. Na mrsnoj trpezi najveći izdatak svakako je meso. Oni koji se odluče za gotov roštilj iz mesare za kilogram moraju da izdvoje najmanje 1.500 dinara. S druge strane, domaćini koji žele da posluže pečenje treba da računaju da četiri kilograma prasetine košta i do 10.000 dinara, dok je jagnjeće pečenje za 2.000 skuplje.
Slava se teško može zamisliti bez sarme ili punjenih paprika. Za pripremu četrdesetak sarmica potrebna su dva kilograma mesa, junećeg i svinjskog, a ukupni trošak je oko 4.000 dinara. Ni posna slava nije ništa jeftinija. Za domaćice koje je pripremaju jedan od najvećih izdataka je riba. Za 20 gostiju potrebno je obezbediti najmanje 15 kilograma, a izbor je širok - od oslića, pastrmke i šarana do morske ribe poput lososa, brancina i orade. Kilogram fileta oslića košta oko 1.500 dinara, šarana 600, dok je kilogram pastrmke u ribarnicama oko 700.
Na kraju, slavsku trpezu upotpunjuju i slatkiši. Za tri kilograma kolača, bilo mrsnih, bilo posnih, potrebno je oko 5.000 dinara, dok domaća torta košta oko 3.600.
Cena slavske sveće je od 300 dinara pa naviše.
Ova računica napravljena je za najskromniju trpezu, ali kako je obično red i običaj u našem narodu, hrane valja da bude i da je gosti ponesu.
Cenovnik za posnu slavu
- Žito kupovno (1 kg) 1.400
- Slavska sveća 300
- Slavski kolač kupovni 500
- Hleb (10 vekni) 800
- Kiflice posne (4 kg) 2.800
- Pita posna (2 kg) 1.600
- Rolati posni (3 kg) 2.500
- Ajvar kupovni (3 kg) 900
- Pasulj (2,5 kg) 1.500
- Kiseli krastavčići (2 kg) 400
- Krompir (5 kg) 450
- Riblja čorba (5 kg) 3.000
- Sarma posna (40 kom.) 3.500
- Oslić fileti (1 kg) 1.500
- Skuša (5 kg) 4.200
- Pastrmka (5 kg) 3.500
- Šaran (5 kg) 3.000
- Prženje ribe 10 kg od 3.000
- Sitni kolači (3 kg) 5.000
- Torta (3 kg) 3.600
- Piće od 12.000
* Ukupno 55.450
Cenovnik za mrsnu slavu
- Žito kupovno (1 kg) 1.400
- Slavska sveća 300
- Slavski kolač kupovni 500
- Ruska salata (2 kg) 2.000
- Čajna kobasica (1 kg) 1.400
- Pečenica (1 kg) 1.300
- Kulen (1 kg) 1.600
- Sir (1 kg) 700
- Kačkavalj (1 kg) 1.100
- Jaja (20 kom) 400
- Hleb (10 vekni) 800
- Kiflice (4 kg) 3.000
- Pita (2 kg) 1.500
- Sarma (40 kom) 4.100
- Kupus (4 kg) 240
- Kiseli krastavčići (2 kg) 400
- Praseće pečenje (4 kg) 10.000
- Jagnjeće pečenje (4 kg) 12.000
- Sitni kolači kupovni (3 kg) 5.000
- Piće 12.000
* Ukupno 59.840
* Iznosi su u dinarima
Velike slave do kraja januara
27. oktobar Sveta Petka
31. oktobar Sveti Luka
8. novembar Sveti velikomučenik Dimitrije - Mitrovdan
16. novembar Đurđic
21. novembar Aranđelovdan
24. novembar Mratindan
9. decembar Sveti Alimpije
13. decembar Sveti Andrej Prvozvani
19. decembar Sveti Nikola
9. januar Sveti Stefan
20. januar Sveti Jovan Krstitelj - Jovanjdan
27. januar Sveti Sava - Savindan
(Kurir)
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