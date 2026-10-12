DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 13. OKTOBAR: Ovan razmišlja o prošlosti, Devica da pazi šta potpisuje, Strelac da povede više računa o troškovima

SAZNAJTE šta vas u utorak, 13. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kvadratu sa Jupiterom, planetom ekspanzije, u kući kreativnosti donosi vam priliv energije i podstiče na akciju. Izbegavajte nepotrebne troškove. Preispitujte neke događaje iz prošlosti.

BIK (20. 4 - 22. 5)

Sa Mesecom u kući partnerskih odnosa, koji pravi napet aspekt sa Jupiterom, planetom ekspanzije, u kući privatnog života, očekuju vas nesporazumi i rasprave sa članovima porodice. Izbegavajte nepotrebne troškove.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući svakodnevnih aktivnosti i Jupitera u kući komunikacija iscrpljuje vas na mentalnom nivou. Obratite više pažnje prilikom poslovnih dogovora ili potpisivanja ugovora. Unosite više vitamina.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pravi kvadrat sa Jupiterom u kući novca donoseći dobitke Rakovima koji se bave umetničkim zanimanjem, javnom delatnošću ili privatnim biznisom. Izbegavajte alkohol.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Jupiter u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Mesecom u kući privatnog života donoseći vam sukobe sa članovima porodice.Dobici preko inostranstva, putovanja, završavanja pravnih pitanja ili uspeh na ispitu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Izazovan aspekt između Meseca u kući komunikacija i Jupitera u kući prepreka i ograničenja upozorava na oprez u saobraćaju, prilikom poslovnih dogovora ili potpisivanja sporazuma, dokumenata ili ugovora. Poslušajte savet Raka.

VAGA (22. 9 - 23. 10)

Mesec u kući finansija pod uticajem Jupitera, planete ekspanzije, iz kuće novca fokusira vas na važna finansijska pitanja, podelu imovine, dobijanje kredita, ostvarivanje prava na alimentaciju. Promenite način ishrane.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Izazovan aspekt između Meseca u vašoj kući ličnosti i Jupitera, planete ekspanzije, u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima. Dobici preko kontakata sa strancima i pravnih pitanja.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Prelazak Meseca preko kuće mašte odgovara umetnicima, lekarima, farmaceutima, naučnicima, ali napet aspekt sa Jupiterom upozorava da izbegavate preterivanje u hrani i nepotrebne troškove.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prelazak Meseca preko kuće neočekivanih okolnosti donosi vam promene na poslovnom planu, naročito ako nešto što radite ima veze sa sportom, obrazovanjem, pravnim procesima ili putovanjima. Vanredni izdaci. Naspavajte se.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u desetoj kući pravi napet aspekt sa Jupiterom u kući partnerskih odnosa donoseći vam sukobe sa voljenom osobom, nadređenima ili članovima porodice. Poslušajte savet Riba ili Bika. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter u kući posla pravi napet aspekt sa Mesecom u devetoj kući donoseći probleme na putovanju, sa dobijanjem viza, radnih dozvola, na ispitima i sa pravnim procesima. Izbegavajte nepotrebne troškove.