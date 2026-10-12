KOSMIČKI PREOKRET OD 12. OKTOBRA: Za ova 3 horoskopska znaka danas počinje najmoćnije životno poglavlje

SVI znamo koliko je ponekad teško prihvatiti promene, naročito kada one potpuno preokrenu našu svakodnevicu. Ipak, kosmička energija nam ovog ponedeljka, 12. oktobra, donosi olakšanje. Spajanje Meseca i Merkura otvara vrata za lakše prilagođavanje, a za tri znaka Zodijaka ovo označava početak potpuno novog, izuzetno moćnog životnog poglavlja.

Foto: Depositphotos/gmac84/loriklaszlo

Ako su ovi horoskopski znakovi nešto naučili u prethodnom periodu, onda je to da nema napretka bez izlaska iz zone komfora, kao ni uspeha bez posvećenosti. Vreme je da sebi čestitate na svemu što ste ostvarili – uspeli ste!

1. Lav

Ponosni ste kada ostvarite nešto za šta znate da nije bilo nimalo lako, i to sa pravom. Vaše samopouzdanje se sada zasniva na čvrstom uverenju da ste uspeli isključivo sopstvenim trudom. Niste čekali da vas neko spase, već ste hrabro uzeli stvari u svoje ruke i sami ostvarili ono što ste želeli.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Spajanje Meseca i Merkura vam pomaže da se neverovatno brzo prilagodite novim okolnostima. Iako ste već ostvarili nešto veliko, promene se ovde ne završavaju – one zapravo tek počinju. Nema razloga za brigu, jer vaša budućnost izgleda svetlo. Pred vama je početak moćnog razdoblja kojem ćete želeti da se prepustite svim srcem.

2. Škorpija

Tek sada počinjete da se navikavate na potpuno novu verziju sebe, koju ste pažljivo gradili već neko vreme. Ono što sada vidite pred sobom jesu stvarni, opipljivi rezultati vašeg rada, i konačno ste spremni da prigrlite sve što ste postigli.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Shvatićete da je apsolutno sve kroz šta ste prošli imalo smisla. Vaš trud nije bio uzaludan, čak ni u onim trenucima kada ste ozbiljno sumnjali u sebe i svoje odluke. Bilo je potrebno samo malo strpljenja. Stvari vam konačno idu od ruke, a svet ispred vas otvara vrata neverovatnih mogućnosti.

3. Vodolija

Mnogo ste radili na sebi kako biste postali osoba koju iskreno poštujete i volite. Nije bilo lako – usput ste nailazili na brojne prepreke i morali da podnesete previše neosnovanih kritika. Ipak, niste dozvolili da vas tuđi komentari i negativni uticaji slome. Nastavili ste dalje i niste odustali.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovog ponedeljka moći ćete jasno da sagledate sav trud koji ste uložili i da shvatite koliko su vam i greške i uspesi pomogli da napredujete. Jedina osoba kojoj treba da zahvalite za ovaj uspeh jeste – vi sami. Sada je vreme da priznate sebi koliko zaista vredite. Ljubav prema sebi nije uvek laka, ali kada je jednom usvojite, shvatate da je vaša autentičnost zapravo vaša najveća snaga.

(Ona.rs)