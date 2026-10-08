FRANCUSKA ASTRONAUTKINJA OBORILA EVROPSKI REKORD: Posle 235 dana u svemiru vratila se na Zemlju (FOTO/VIDEO)

ČETVORO astronauta vratilo se danas na Zemlju nakon osam meseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS).

Foto: Tanjug/AP/Keegan Barber

Među njima je i francuska astronautkinja Sofi Adeno koja je sa 235 dana provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), postavila rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti među evropskim astronautima.

Foto: Tanjug/AP/Keegan Barber

Adeno je, zajedno sa još troje članova posade, jednim ruskim i dvoje američkih kosmonauta, sletela u kapsuli koja je oko 17.30 po lokalnom vremenu završila spuštanje u more, nakon putovanja koje je trajalo oko jedan dan.

There she is! ESA astronaut Sophie Adenot is helped out of Dragon Freedom and takes her first breaths of fresh air after nearly eight months in space. 🌍 We’re so happy to see you, @Soph_astro! #εpsilon https://t.co/OwFFV2QV3i — Human Spaceflight (@esaspaceflight) October 8, 2026

Ona je provela više od osam meseci na oko 400 kilometara iznad Zemlje, a tokom svoje prve svemirske misije izvela je tri vanbrodske aktivnosti.

Povratak na Zemlju za Adeno i ostale članove posade time nije u potpunosti završen, jer će nakon sletanja biti helikopterom prebačeni na kopno, prenosi Figaro.

🔴 Sophie Adenot de retour sur Terre ! Après 230 jours passés dans l’espace, la capsule Crew Dragon vient d’amerrir avec succès. Les équipes de récupération prennent désormais en charge l’équipage. https://t.co/Ky9uixYNcA — air plus news (@airplusnews) October 8, 2026

Adeno će potom otputovati avionom u Keln u Nemačkoj, gde će započeti višenedeljni program oporavka nakon boravka u svemiru.

Foto: Tanjug/AP/Keegan Barber

Njena misija predstavlja prvi boravak u svemiru za francusku astronautkinju, a 235 dana provedenih u orbiti ujedno je najduži neprekidni boravak jednog evropskog astronauta u svemiru, navodi francuski list.

(Tanjug)

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