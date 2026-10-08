FRANCUSKA ASTRONAUTKINJA OBORILA EVROPSKI REKORD: Posle 235 dana u svemiru vratila se na Zemlju (FOTO/VIDEO)
ČETVORO astronauta vratilo se danas na Zemlju nakon osam meseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS).
Među njima je i francuska astronautkinja Sofi Adeno koja je sa 235 dana provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), postavila rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti među evropskim astronautima.
Adeno je, zajedno sa još troje članova posade, jednim ruskim i dvoje američkih kosmonauta, sletela u kapsuli koja je oko 17.30 po lokalnom vremenu završila spuštanje u more, nakon putovanja koje je trajalo oko jedan dan.
Ona je provela više od osam meseci na oko 400 kilometara iznad Zemlje, a tokom svoje prve svemirske misije izvela je tri vanbrodske aktivnosti.
Povratak na Zemlju za Adeno i ostale članove posade time nije u potpunosti završen, jer će nakon sletanja biti helikopterom prebačeni na kopno, prenosi Figaro.
Adeno će potom otputovati avionom u Keln u Nemačkoj, gde će započeti višenedeljni program oporavka nakon boravka u svemiru.
Njena misija predstavlja prvi boravak u svemiru za francusku astronautkinju, a 235 dana provedenih u orbiti ujedno je najduži neprekidni boravak jednog evropskog astronauta u svemiru, navodi francuski list.
(Tanjug)
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