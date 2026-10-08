KO ĆE NAJDUŽE ŽIVETI? Jedan znak će dočekati duboku starost, a drugi mora da se čuva

PITANjE koliko dugo ćete živeti prema horoskopu odnosi se na svih 12 znakova Zodijaka.

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Dok jedni znaju kako da sačuvaju energiju i snagu, drugi ih troše mnogo brže. Neki umeju da uspore i pronađu pravi ritam, dok drugi često žive punom snagom, kao da gore na vetru.

Ovan

Ovan često živi u visokom ritmu, pod stalnim naletom adrenalina i stresa, zbog čega može prerano potrošiti svoju energiju.

Ako želite da dočekate duboku starost, važno je da naučite da kontrolišete bes i vodite računa o krvnom pritisku, koji se smatra jednom od vaših slabijih tačaka.

Vaša simbolika povezana je sa brzinom i snažnim temperamentom, pa bi vam usporavanje životnog ritma, slikovito rečeno, moglo doneti više energije i duže trajanje.

Bik

Bik se često smatra znakom koji ima potencijal za dugovečnost, jer prirodno teži kvalitetnoj ishrani, udobnosti i mirnijem životnom ritmu.

Ipak, najveći izazov može predstavljati preterivanje u masnoj hrani i slatkišima, što vremenom može nepovoljno uticati na krvne sudove.

Umerenost i ravnoteža mogu biti ključni za očuvanje vitalnosti i energije kroz godine.

Blizanci

Blizanci i u poznim godinama zadržavaju nešto dečje u sebi, a njihov vedar duh prema horoskopu doprinosi vitalnosti i dugovečnosti.

Posebnu pažnju trebalo bi da posvete plućima i nervnom sistemu, jer ih stalna užurbanost i nemir mogu dodatno iscrpeti.

Za vas su kvalitetan san, dovoljno odmora i boravak na čistom vazduhu dragoceniji od bilo kakvih dodataka.

Rak

Rak može doživeti duboku starost ako nauči da se oslobodi porodičnih problema i bolnih iskustava iz prošlosti.

Kada vas savladaju tuga i brige, stomak i grudi često prvi reaguju, pa je kod vas emocionalno stanje usko povezano sa osećajem fizičkog blagostanja.

Toplina porodičnog doma, skladni odnosi i unutrašnji mir predstavljaju važne oslonce za dug i ispunjen život.

Lav

Lavovi imaju mnogo energije i životne snage, ali ih ponos često navodi da nastave punom snagom čak i kada im je potreban predah.

Srce se izdvaja kao osetljiva tačka, zbog čega su važne redovne kontrole, ali i spremnost da ne preuzimate sve obaveze na sebe.

Dopustite drugima da vam pomognu i pronađite više vremena za odmor i uživanje. Tako možete sačuvati snagu i u poznim godinama.

Devica

Devica posebnu pažnju posvećuje zdravlju i svakodnevnim navikama, a upravo joj uredan ritam života može pomoći da sačuva vitalnost kroz godine.

Ipak, preterana briga i stalno analiziranje svake sitnice mogu narušiti unutrašnji mir i nepotrebno povećati stres.

Naučite da se opustite i nemojte svaku promenu na telu doživljavati kao razlog za zabrinutost ako želite mirniji i kvalitetniji život.

Vaga

Vaga najbolje funkcioniše kada je okružena skladom i dobrim odnosima, dok emotivni nemir može uticati i na njeno fizičko stanje.

Posebnu pažnju trebalo bi da posvetite bubrezima i donjem delu leđa i da kroz život vodite računa o zdravim navikama.

Dovoljno tečnosti, mirno okruženje i skladni odnosi mogu biti vaša formula za spokojnu i ispunjenu starost.

Škorpija

Škorpija se odlikuje snažnom voljom i velikom sposobnošću da se oporavi čak i nakon teških životnih perioda.

Da biste sačuvali vitalnost, važno je da se oslobodite ljubomore, sumnji i mračnih misli koje mogu iscrpljivati vašu energiju.

Kada naučite da oprostite i ostavite prošlost iza sebe, lakše ćete sačuvati unutrašnju snagu i životnu energiju.

Strelac

Strelac i u poznim godinama želi da putuje, istražuje i upoznaje svet. Radoznalost i potreba za kretanjem pomažu mu da zadrži životnu energiju.

Jetra i butine mogu biti osetljive tačke, pa bi trebalo biti umeren sa alkoholom i teškom hranom, posebno tokom putovanja.

Dok god imate cilj koji želite da ostvarite i dovoljno razloga da budete aktivni, vaš entuzijazam teško jenjava.

Jarac

Jarac je znak kome godine često donose dodatnu stabilnost, izdržljivost i snagu. Vremenom postaje sve otporniji i sigurniji u sebe.

Nije neobično da se pripadnici ovog znaka u zrelijim godinama osećaju bolje i snažnije nego u mladosti.

Disciplina, istrajnost i sposobnost da izdržite teške periode mogu vam doneti dug život i starost u kojoj ćete i dalje držati korak sa drugima.

Vodolija

Vodolija može dugo zadržati mladalačku energiju ukoliko ostane mentalno aktivna i okružena ljudima koji je inspirišu.

Cirkulacija u nogama može predstavljati osetljivu tačku, pa su redovno kretanje, šetnje i opuštanje posebno korisni.

Vaša otvorenost prema novim idejama i nekonvencionalan način razmišljanja pomažu vam da i u starosti zadržite radoznalost i mentalnu budnost.

Ribe

Ribe su veoma osetljive na atmosferu i uticaje iz okruženja, a stres i brige često se mogu odraziti na njihovo opšte stanje.

Vera, umetnost, kreativnost i boravak u blizini vode mogu im pomoći da pronađu mir i sačuvaju unutrašnju ravnotežu.

Posebnu pažnju posvetite stopalima i imunitetu, ali ne zaboravite ni da sebi povremeno dozvolite beg u svet mašte i snova.

Astrologija dugovečnost ne posmatra samo kroz Sunčev znak. U obzir se uzimaju i šesta kuća, koja se povezuje sa zdravljem, kao i položaj Marsa, koji simbolizuje energiju, snagu i borbenost.

Umerenost je posebno važna za one znakove koji svoju energiju često troše na pogrešne ljude, nepotrebne sukobe i stvari koje im ne donose ništa dobro.

(Alo)