BURNE REAKCIJE, RIZIČNE PONUDE Astro savet za ponedeljak, 5. oktobar: Evo koji su znaci pod uticajem Plutona i Jupitera

DANAS na nebu preovlađuju harmonični aspekti Meseca u Lavu ali i jedan izazovan, sa Plutonom u Vodoliji.

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Opozicija između Meseca i Plutona podstiče strasti i donosi buru emocija, kao i nagle, burne reakcije.

Pluton je i simbol novca, pa ovaj aspekt upozorava na finansijske probleme i rizične poslovne ponude. Ova planeta predstavlja moć, dominaciju, a Mesec mase, što upozorava na sukobe između naroda i vlasti.

Osim ovog napetog aspekta, Mesec danas pravi i konjunkciju sa Jupiterom u Lavu i

trigone sa Neptunom i Saturnom i sekstil sa Uranom.

Spoj Meseca i Jupitera, planete ekspanzije, donosi novčane i dobitke preko putovanja, visokog obrazovanja i pravnih pitanja. Emocije (Mesec) su usijane u vatrenom Lavu pa u i reakcije burne.

Ova konjunkcija kao i ostali aspekti Meseca odgovaraju vatrenim znacima, Lavovima, Ovnovima i Strelcima.