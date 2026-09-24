KAKO DA PREPOZNATE TEKST KOJI JE NAPISALA AI? Obratite pažnju na ove znakove

ALATI poput ČetGPT-ja, Kloda, Džeminija i Groka danas se koriste za pisanje imejlova, objava na društvenim mrežama, eseja, pa čak i istraživačkih radova - a sa brzim razvojem tehnologije, sve je teže razlikovati da li je tekst napisala AI ili čovek.

Firn / imageBROKER / Profimedia

Ipak, neki detalji mogu da budu koristan trag.

Veštačka inteligencija se danas koristi za kreiranje više od trećine novih veb-stranica, prema novim analizama.

Zato je sve važnije da umemo da prepoznamo AI tekst, ali to nije uvek jednostavno - ne postoji samo jedan obrazac po kojem se može proceniti da li je autor čovek ili AI.

Različiti četbotovi imaju različite stilove, a njihov način pisanja može se promeniti i nakon ažuriranja modela.

Veštačka inteligencija se danas koristi za kreiranje više od trećine novih veb-stranica, prema novim analizama.

Zato je sve važnije da umemo da prepoznamo AI tekst, ali to nije uvek jednostavno - ne postoji samo jedan obrazac po kojem se može proceniti da li je autor čovek ili AI. Različiti četbotovi imaju različite stilove, a njihov način pisanja može se promeniti i nakon ažuriranja modela.

Kako bi utvrdili da li postoje sličnosti u tekstovima koje stvaraju različiti AI modeli, časopis "Ekonomist" zamolio je ČetGPT, Kloda, Džeminija i Groka da prepišu neke od njegovih članaka. Četbotovima nije bilo dozvoljeno da pretražuju internet, već su kao podsticaj dobili sažetke članaka koje je napravila veštačka inteligencija.

Istraživači su tako nastale tekstove potom uporedili sa ljudskim pisanjem. Analizirano je 55.940 rečenica, odnosno oko 1,2 miliona reči, a poređeni su i tekstovi iz Si-En-Ena, "Njujork tajmsa" i "Vašington posta", kao i odlomci iz popularnih romana objavljenih između 1950. i 2022. godine.

Koje reči mogu da budu znak

Iako ne postoji jedan siguran pokazatelj, istraživanje je pokazalo da se tekstovi nastali uz pomoć AI često mogu razlikovati po izboru reči, interpunkciji, dužini rečenica i strukturi pasusa.

Stariji četbotovi bili su poznati po učestalom korišćenju reči poput "zaroniti", ali noviji modeli ih koriste ređe.

Umesto njih, češće se pojavljuju reči kao što su "značajan", "sve više" i "posledice", ali i manje uobičajeni izrazi poput "međuzavisnost" i "reindustrijalizacija".

Tekstovi generisani pomoću AI takođe češće sadrže naučne i tehničke reči, među kojima su "parametar" i "metodologija". Studija je pokazala i da četbotovi jednostavne glagole često zamenjuju dužim imenicama - tako umesto "proširiti" mogu upotrebiti "ekspanziju".

Duge crte više nisu pouzdan znak

Prekomerno korišćenje dugih crta često se navodi kao jedan od znakova teksta koji je napisala AI, ali rezultati studije pokazuju da to više nije dobar pokazatelj. Posle nedavnih ažuriranja, samo je Klod koristio duge crte češće od ljudskih autora.

Kod tekstova koje stvaraju četbotovi uočena je i manja upotreba interpunkcijskih znakova, to jest manje zareza, tačka-zareza i zagrada. Veznik "i" takođe se veoma često pojavljuje u tekstovima generisanim pomoću AI, a četbotovi često manje koriste direktne citate stručnjaka.

Obratite pažnju i na strukturu rečenica

Rečenice napisane uz pomoć AI obično su duže, a četbotovi često koriste iste obrasce kako bi njihovo pisanje zvučalo zanimljivije. Jedan od njih je struktura "ne A već B", ali se često pojavljuju i konstrukcije "ne samo... već i". ČetGPT i Klod koristili su ove obrasce češće od ostalih proučavanih AI modela i ljudskih pisaca.

Ni AI detektori nisu bez greške

Postoje i specijalizovani alati koji tvrde da mogu da identifikuju tekst napisan pomoću veštačke inteligencije. Jedna od takvih kompanija, "Pangram", tvrdi da je njen sistem tačan 99,98 odsto. Ipak, AI detektori mogu da pogreše.

Mogu označiti tekst koji je napisao čovek kao sadržaj generisan veštačkom inteligencijom, a obično ne objašnjavaju precizno zbog čega su došli do takvog zaključka.

Kako se navodi u izveštaju, sa svakim ažuriranjem pisanje pomoću AI sve više liči na ljudsku prozu. Zbog toga je, prema rezultatima studije, korisnije tražiti više navedenih znakova istovremeno, umesto zaključiti da je tekst napisala AI zbog jedne reči ili jednog znaka interpunkcije.

(RT Balkan)