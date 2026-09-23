DAN ZA ORIGINALNE IDEJE Astro savet za sredu, 23. septembar: Na ove znake najpovoljnije utiče veliki vazdušni trigon

SJAJNI aspekti danas najpovoljnije će uticati na vazdušne znake, jer Mesec u inventivnoj, avangardnoj Vodoliji obrazuje više harmoničnih aspekata.

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Mesec pravi konjunkciju sa Plutonom u Vodoliji a zajedno obrazuju trigone sa Uranom u Blizancima i Suncem koje posle godinu dana, 23. septembra, ulazi u znak Vage.

Tako se na nebu formira veliki vazdušni trigon, koji donosi iznenadne, neočekivane, originalne ideje, kao i jaku potrebu za promenama na ličnom planu. A pošto je tu svoje prste upleo i Mesec, naše reakcije biće intuitivne, ali i promišljene.

Sekstili koje Mesec pravi sa retrogradnim Neptunom i retrogradnim Saturnom, takođe podstiču slobodu izbora, jer Mesecom u Vodoliji upravlja ekscentrični Uran, planeta budućnosti i promena.

Ove aspekte će najviše osetiti Blizanci, Vage i Vodolije.