POČELA JESEN: Slede sve kraći dani i sve duže noći

JESEN je stigla danas, 23. septembra, u 2.05 časova.

Foto: Unsplash/ries_bosch

Tada je na severnoj hemisferi počela jesen, a na južnoj proleće.

Danas je i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.

Slede sve kraći dani i sve duže noći.

Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova, kada počinje zima.

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