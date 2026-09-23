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POČELA JESEN: Slede sve kraći dani i sve duže noći

В.Н.

23. 09. 2026. u 07:26

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JESEN je stigla danas, 23. septembra, u 2.05 časova.

ПОЧЕЛА ЈЕСЕН: Следе све краћи дани и све дуже ноћи

Foto: Unsplash/ries_bosch

Tada je na severnoj hemisferi počela jesen, a na južnoj proleće.

Danas je i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.

Slede sve kraći dani i sve duže noći.

Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova, kada počinje zima.

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