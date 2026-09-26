NEDELJNI HOROSKOP OD 27. SEPTEMBRA DO 3. OKTOBRA: Ovan rešava finansijska pitanja, Lav porodične sukobe, Strelca čeka susret sa starom ljubavi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 27. septembra do 3. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: freepik/pikisuperstar

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka) kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Početak perioda donosi vam uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Sa Merkurom, vladaocem vašeg posla, u kući novca, od 30. septembra, ulažete više napora da rešite pitanje nasledstva, podele imovine, alimentacije, kredita ili stipendije. Venera, koja upravlja vašim finansijama, 3. oktobra kreće retrogradnim hodom, donoseći vam stare dugove i probleme.

Ljubav Sa naglašenom kućom braka i partnerskih odnosa, očekuju vas konflikti, nesporazumi, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Vaš vladalac Mars, 28. septembra ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnim Ovnovima novu vezu i proširenje porodice. Krajem perioda, veće su šanse za susret sa starom ljubavi.

Zdravlje Urogenitalni trakt.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sa naglašenom kućom posla, tokom ovog perioda ćete biti najviše fokusirani na radne obaveze i zadatke. Mesec u vašem znaku, 28. septembra, aktivira fiksni T-kvadrat, donoseći vam sukobe sa nadređenima i autoritetima. Istog dana, Merkur trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući karijere, donoseći vam napredovanje na poslu i uspeh u javnoj delatnosti.

Ljubav Mars, planeta sukoba, 28. septembra, ulazi u kuću privatnosti, donoseći porodične sukobe. Planeta komunikacija, koja upravlja i vašim emotivnim životom, 30. septembra, ulazi u kuću ljubavi a vaš vladalac Venera 3. oktobra kreće retrogradnim hodom preko kuće braka donoseći rasprave sa voljenom osobom.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa naglašenom kućom kreativnosti očekuju vas dobici preko privatnog biznisa ili javne delatnosti. Mars, planeta akcije, 28. septembra ulazi u kuću posla, donoseći mogućnost dogovora ili potpisivanja ugovora o isplativom projektu. Venera, vladalac vaših finansija, 3. oktobra ulazi u kuću posla, donoseći vam probleme sa saradnicima, naročito sa ženama.

Ljubav Prelazak Sunca preko kuće ljubavi, dece i radosti, slobodnim Blizancima donosi mogućnost ulaska u novu vezu i proširenja porodice. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, 28. septembra pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom donoseći vam kontakt sa osobom iz inostranstva.

Zdravlje Intenziviranje hroničnih tegoba posle 30. septembra.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Mars, koji upravlja vašim finansijama, u kući novca, posle dve godine, 28. septembra, ulazi u kuću posla, donoseći vam prilike za napredovanje u karijeri i uvećanje prihoda, naročito preko nekonvencionalnih izvora prihoda. Ulazak planete biznisa u kuću kreativnosti, posle godinu dana, 30. septembra, donosi vam uspeh u umetničkom zanimanju ili javnoj delatnosti.

Ljubav Sa naglašenom kućom privatnog života, tokom ovog perioda, očekuju vas porodični problemi. Ulazak Merkura u kuću ljubavi i dece, 30. septembra, slobodnim Rakovima donosi ljubav i šansu za prinovu u porodici. Retrogradni hod Venere u kući ljubavi, od 3. oktobra, donosi vam kontakt sa bivšim partnerom.

Zdravlje Pojačana nervoza posle 30. septembra.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce, simbol uspeha, u kući komunikacija donosi vam zaradu preko kraćih putovanja ili novih ugovora. Mars ulazi u vaš znak, posle dve godine, 28. septembra, donoseći vam priliv energije, elana i entuzijazma da ostvarite svoje ciljeve. Retrogradni hod Venere, planete novca, preko znaka novca, od 3. oktobra, upozorava na finansijske i probleme sa nekretninama.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 30. septembra, ulazi u kuću privatnosti, donoseći vam porodične nesporazume, koji će se intenzivirati kada joj se početkom oktobra pridruži i planeta emocija, što može rezultirati sukobima sa ženama u porodici. Slobodne Lavove očekuje susret sa starom ljubavi.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Naglašena kuća posla preko koje prelazi Sunce fokusira vas na zaradu ali vam planove kvari opozicija sa planetama iluzija i restrikcija u kući novca. Posle 30. septembra, vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u znak svoje egzaltacije, donoseći vam uspeh na ispitima, u dogovorima i preko kraćih putovanja. Problemi u komunikaciji krajem sedmice.

Ljubav Opozija između Neptuna, vladaoca partnerskih odnosa, i Sunca, donosi vam razočaranje zbog idealizovanja osobe koja vam je prećutala da je zauzeta ili vas je na neki način obmanjivala. Ulazak Venere, planete ljubavi, u kuću komunikacija, 3. oktobra, može vam doneti donosi kontakt ili susret sa starom simpatijom.

Zdravlje Potreba za introspekcijom posle 28. septembra.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Opozicije između između Sunca u vašoj kući ličnosti i Neptuna i Saturna, planeta obmana i kašnjenja, donose vam promenu planova. Ulazak Marsa u kuću novca, 28. septembra, podstiče vašu kreativnost i organizacione sposobnosti i obećava veću zaradu. Merkur u kući posla od 30. septembra donosi dobitke ali retrogradna Venera od 3. oktobra upozorava na vanredne izdatke.

Ljubav Napet aspekt sa Hironom, simbolom slabe tačke, u kući partnerstva, 30. septembra, na svetlo dana ponovo iznosi stare probleme u odnosu sa voljenom osobom. Istog dana, ulazak Meseca u kuću ljubavi, gde se već nalazi Uran, planeta neočekivanih okolnosti, donosi vam iznenadni susret sa harizmatičnom osobom.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac Mars 28. septembra ulazi u kuću karijere, upozoravajući na konflikte sa kolegama i nadređenima, naročito sa muškarcima. Merkur ulazi u vaš znak 30. septembra donoseći vam nove kontakte i prilike za veću zaradu ali i veće troškove. Retrogradni hod Venere, planete novca, posle godinu dana, preko vaše kuće ličnosti, od 3. oktobra, donosi finansijske probleme.

Ljubav Severni Mesečev čvor u kući privatnog života, 28. septembra, pravi trigon sa planetom komunikacija u kući podsvesti, donoseći vam poboljšanje odnosa sa članovima porodice. Vladalac partnerskih odnosa, krajem perioda kreće retrogradno donoseći vam kontakt ili susret sa starom simpatijom.

Zdravlje Naspavajte se.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Sunce obasjava vašu kuću planova i novca donoseći prilike za nove vidove zarade i uspeh u javnoj delatnosti. Posle dve godine, 28. septembra, planeta akcije ulazi u znak uspeha u kome se nalazi vaš vladalac Jupiter, simbol blagostanja i srećnih okolnosti, najavljujući povoljno rešavanje finansijskih i pravnih pitanja. Poslušajte savet Vodolije ili Blizanaca.

Ljubav Ulazak Marsa, vladaoca ljubavnog života, u devetu kuću, početkom perioda, donosi zaljubljivanje na putu, u inostranstvu ili preko društvene mreže. Venera, vladalac društvenog života, kreće retrogradnim hodom, što nagoveštava više druženja i izlazaka ali i susrete sa starim emotivnim partnerima.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Vladaoci vaših finansija i posla u kući karijere, prave napete aspekte sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom donoseći vam sukobe sa nadređenima. Sa Marsom, planetom akcije, u kući novca, od 28. septembra, očekuju vas veći prihodi ali i veći troškovi. Krajem perioda, Merkur ulazi u kuću planova,fokusirajući vas na društveni ili politički angažman, ali oprez.

Ljubav Ulazak Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u devetu kuću, 28. septembra, slobodnim Jarčevima nagoveštava upoznavanje s nekim na putu ili u inostranstvu. Planeta ljubavi, koja vlada vašim emotivnim životom, 3. oktobra kreće retrogradno preko kuće društvenog života, donoseći susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Podložnost povredama na radu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Sa naglašenom devetom kućom očekuje vas uspeh preko putovanja, kontakata sa strancima, obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, potpisivanja ugovora, novih vidova zarade ili unapređenja privatnog biznisa. Merkur, planeta komunikacija, posle godinu dana, 30. septembra, ulazi u kuću karijere, donoseći vam sukobe i probleme sa ženama na poslu, naročito od 3. oktobra.

Ljubav Ulazak Marsa, planete strasti ali i sukoba, u kuću braka i partnerstva, posle dve godine, 28. septembra, donosi vam konflikte, nesporazume, rasprave, svađe i probleme sa voljenom osobom. Planeta ljubavi, krajem perioda kreće retrogradno, iznoseći na dnevni red probleme iz prošlosti.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Naglašena kuća novca, tokom ovog perioda, u kojoj se nalazi i vladalac vašeg posla, upozorava na finansijske probleme. Od 30. septembra, kada Merkur ulazi u devetu kuću a naročito od 3. oktobra kada kreće retrogradnim hodom, možete uspešno da rešite zaostala pravna pitanja ili nezavršene obaveze u vezi sa dužim putovanjima, ispitima ili upisom na studije.

Ljubav Ulazak Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života, u kuću komunikacija, 28. septembra, nagoveštava kontakt ili susret sa jednim Bikom. Venera, planeta ljubavi, krajem perioda kreće retrogradno sa osmog stepena (strasti i ljubomore) Škorpije donoseći mogućnost povratka starog partnera u vaš život.

Zdravlje Unosite više vitamina.