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PO KRSTOVDANU SE ZIMA POZNAJE: Evo šta kažu narodna verovanja - da li nas očekuju sneg, mraz, suša ili blaga zima

V.N.

27. 09. 2026. u 08:17

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KRSTOVDAN u narodnom verovanju važi za jedan od dana po kojima se predviđa kakva će biti predstojeća zima. Prema vremenskim prilikama na ovaj praznik, naši preci su tumačili da li nas očekuju sneg, mraz, suša ili blaga zima.

ПО КРСТОВДАНУ СЕ ЗИМА ПОЗНАЈЕ: Ево шта кажу народна веровања - да ли нас очекују снег, мраз, суша или блага зима

Foto: Depozitfoto/camaralenta, SPC

Prema narodnom verovanju, ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako nema padavina naredna godina biće sušna.

Ako je vedar, biće suvomrazice (mraz koji se javlja u vreme kada je tlo potpuno suvo i bez snežnog pokrivača).

Tiha kiša o Krstovdanu takođe predskazuje blagu zimu. Pljuskovi i grmljavina na jesenji Krstovdan obećavaju plodnu godinu.

 

Kakav je septembar, takav će biti mart

Tokom predviđanja vremena za narednu godinu, vernici posmatraju i vreme uoči Krstovdana, pa ako su dani topli i suvi u septembru, oktobar će biti kišovit i hladan. Kiša u septembru donosi zlato u njivama, ali u vinogradima otrov.

Kakav je septembar oko Krstovdana, takav će mart biti naredne godine. Takođe, ukoliko laste ne odu do Krstovdana, zima neće biti jaka.

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