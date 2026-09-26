VENERA U ŠKORPIJI DONOSI SUDBINSKE LJUBAVI, LJUBOMORU I VELIKE PREOKRETE: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

VENERA od 10. septembra 2026. godine boravi u Škorpiji, a njen uticaj osećaće se u dva navrata: od 10. septembra do 25. oktobra 2026. godine, a zatim ponovo od 4. decembra 2026. do 7. januara 2027. godine, zbog retrogradnog kretanja koje će obeležiti ovaj ciklus.

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U astrologiji, Venera predstavlja način na koji volimo, šta nas privlači, kako doživljavamo lepotu, ali i kakav odnos imamo prema novcu, zadovoljstvu i sopstvenoj vrednosti. Kada se nađe u Škorpiji, sve ove teme dobijaju sasvim drugačiju dimenziju.

Pod uticajem ovog intenzivnog vodenog znaka, Venera poprima magnetsku, tajanstvenu i kompleksnu energiju. Ljubavni odnosi postaju dublji, privlačnost snažnija, a emocije koje smo možda dugo potiskivali mogu iznenada da isplivaju na površinu.

Ovo nije period u kojem će mnogima biti dovoljno da nešto ostane na površini. Površne priče, neobavezni odnosi i nejasne situacije mogli bi da izgube svoju privlačnost, jer će potreba za iskrenošću, bliskošću i potpunim emocionalnim povezivanjem biti izraženija nego inače.

Ipak, astrološki gledano, intenzitet ne mora uvek da znači i stabilnost. Tamo gde postoji nesigurnost, mogu se pojačati ljubomora, posesivnost, potreba za kontrolom i strah od odbacivanja.

Venera u Škorpiji zato nas simbolično suočava sa jednim važnim pitanjem: koliko smo spremni da budemo ranjivi zarad odnosa koji zaista nešto znači?

ZAŠTO JE VENERA U ŠKORPIJI TOLIKO INTENZIVNA?

Škorpijom vlada Pluton, planeta koja se u astrologiji povezuje sa moći, transformacijom, regeneracijom i svime što se krije ispod površine. Ovaj znak privlače teme o kojima se ne govori lako, skrivene želje, zabranjene ljubavi i emocionalne situacije koje zahtevaju hrabrost i suočavanje sa sopstvenim strahovima.

Kao vodeni znak, Škorpija je povezana sa emocijama, intuicijom i unutrašnjim svetom, dok njen fiksni kvalitet simbolizuje postojanost, upornost i sklonost da se za nešto snažno veže.

Zbog toga se Škorpija često povezuje sa krajnostima – od duboke odanosti i intenzivne ljubavi do snažne potrebe za kontrolom i teškoće da se nešto ili neko pusti.

Kada Venera prolazi kroz ovaj znak, njena uobičajena potreba za skladom, lakoćom i uživanjem susreće se sa mnogo komplikovanijim emocionalnim pitanjima.

Prema tradicionalnoj astrologiji, Venera je u Škorpiji u izgonu, što znači da se nalazi u znaku čije se osobine razlikuju od onih kojima prirodno vlada. Venera vlada Bikom i Vagom, znacima koji se povezuju sa stabilnošću, ravnotežom, lepotom i harmonijom. Škorpija, s druge strane, traži dubinu, intenzitet i emocionalnu transformaciju.

U svakodnevnom životu to bi moglo da se pokaže na različite načine.

Odnos koji je do juče bio neobavezan mogao bi odjednom da zahteva definiciju i ozbiljnost. Osoba koja je izbegavala razgovore o osećanjima mogla bi da poželi da konačno sazna na čemu je. Neki parovi mogli bi da odluče da svoju ljubav sačuvaju daleko od tuđih pogleda, dok bi drugi mogli da se suoče sa pitanjima poverenja i zajedničke budućnosti.

Ni finansije neće biti izvan ovog astrološkog uticaja. Zajednički novac, krediti, ulaganja, podela troškova i finansijska zavisnost od partnera mogli bi da postanu važne teme. U odnosima će se jasnije prepoznavati ko donosi odluke, ko ima veću kontrolu i koliko su obaveze zaista ravnopravno raspoređene.

Venera u Škorpiji poziva nas da razmislimo o tome da li smo spremni da rizikujemo emocionalnu ranjivost kako bismo dobili nešto stvarno i trajno.

Evo šta ovaj tranzit, prema astrološkim tumačenjima, donosi svakom horoskopskom znaku.

VENERA U ŠKORPIJI: LjUBAVNI HOROSKOP ZA SVIH 12 ZNAKOVA

Napomena: Horoskop se odnosi na Sunčev znak, a za preciznije lično tumačenje astrolog posmatra i podznak.

OVAN

Ovnovi bi mogli da otkriju da im je potrebno mnogo više od uzbuđenja i prolazne avanture. Venera aktivira njihovo polje intimnosti, zajedničkih resursa i dubokih emocionalnih veza, pa će se ljubavni odnosi naći pred važnim preispitivanjem.

Ako ste u vezi, ovo je period u kojem biste mogli da konačno otvoreno razgovarate sa partnerom o osećanjima, strahovima i željama koje ste do sada zadržavali za sebe. Odnos koji je dugo bio nedefinisan mogao bi da dobije ozbiljniji pravac, ali samo ako su obe strane spremne na iskrenost.

Slobodni Ovnovi mogli bi da osete snažnu privlačnost prema osobi koja u njima budi emocije kakve nisu očekivali. Na finansijskom planu, pažnju bi trebalo posvetiti zajedničkim troškovima, dugovima i dogovorima sa drugima.

BIK

Bikovima Venera u Škorpiji donosi pojačanu pažnju na partnerske odnose. Kao znak kojim vlada Venera, Bik prirodno teži sigurnosti, stabilnosti i emotivnom miru, ali ovaj tranzit mogao bi da ga suoči sa osećanjima koja nije lako kontrolisati.

Neko bi mogao da vas navede da preispitate ideju o neobaveznoj vezi. Možda će simpatija konačno pokazati šta oseća, a prvi sastanak mogao bi da se pretvori u višesatni razgovor koji niste planirali.

Za zauzete Bikove ovo je prilika da odnos podignu na dublji nivo, ali i da se suoče sa temama koje su dugo izbegavali. Pitanja poverenja, vernosti i zajedničkih planova mogla bi da postanu važnija nego ranije.

Ako ste slobodni, obratite pažnju na osobu koja vas privlači svojom iskrenošću i spremnošću da pokaže ranjivost.

BLIZANCI

Blizanci bi mogli da otkriju da se najzanimljivije stvari dešavaju upravo tamo gde ih najmanje očekuju – na poslu, u teretani, omiljenom kafiću ili tokom sasvim običnog dana.

Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje svakodnevnih obaveza, radnih navika i zdravlja, pa bi odnosi sa kolegama i ljudima koje redovno sreću mogli da dobiju novu dimenziju.

Možda će prijateljstvo početi da liči na nešto više, ili će se pojaviti simpatija koja će potpuno promeniti vašu svakodnevnu rutinu. Ipak, pre nego što se prepustite novim emocijama, razmislite o tome kako bi one mogle da utiču na vaš poslovni život.

Zauzeti Blizanci mogli bi da požele više pažnje i bliskosti sa partnerom, naročito kroz male, svakodnevne gestove. Za vas će ljubav ovog puta biti manje stvar velikih obećanja, a više osećaja da je neko tu kada vam je potreban.

RAK

Rakove očekuje period u kojem bi ljubav mogla da postane uzbudljivija, intenzivnija i emocionalno ispunjenija. Venera prolazi kroz njihovo polje romantike, zaljubljivanja, kreativnosti i zadovoljstva, zbog čega će potreba za ljubavlju i pažnjom biti posebno izražena.

Ako ste u neobaveznoj vezi, mogli biste iznenada da shvatite da želite mnogo više. Osoba koju ste doživljavali kao prolaznu avanturu mogla bi da vam postane važnija nego što ste planirali.

Slobodni Rakovi mogli bi da dožive snažnu privlačnost i da se prepuste osećanjima koja su do sada pokušavali da ignorišu. Ovo je ujedno povoljan period za kreativne projekte, umetnost i aktivnosti koje vam donose radost.

Zauzeti Rakovi trebalo bi da pronađu više vremena za partnera i da ne zaborave koliko su mali romantični gestovi važni za očuvanje bliskosti.

LAV

Lavovi bi tokom ovog tranzita mogli da postanu emotivniji nego inače, čak i ako to ne žele da pokažu drugima. Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje doma, porodice i privatnog života, zbog čega će upravo u intimnom okruženju tražiti sigurnost i bliskost.

Za neke Lavove to bi moglo da znači da će partnera prvi put upoznati sa porodicom ili da će se otvoriti razgovori o zajedničkom životu, preseljenju i budućnosti.

Kod drugih bi se mogle ponovo otvoriti porodične teme koje su dugo bile potisnute. Važno je da ne dozvolite da ponos spreči iskren razgovor sa ljudima do kojih vam je stalo.

Slobodni Lavovi mogli bi da osete privlačnost prema osobi koja im pruža osećaj doma i emocionalne sigurnosti. U ovom periodu privatnost će vam biti posebno važna, a najlepši trenuci mogli bi da se dogode daleko od očiju javnosti.

DEVICA

Device ulaze u period u kojem reči, poruke i razgovori mogu da imaju mnogo veći značaj nego inače. Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje komunikacije, zbog čega će privlačnost često počinjati kroz intelektualno povezivanje.

Ako ste se ikada zaljubili u nekoga preko poruka pre nego što ste se uopšte upoznali uživo, sada biste mogli da razumete zašto se to događa.

Jedna poruka na društvenim mrežama mogla bi da preraste u razgovor koji traje satima, a osoba sa kojom ste do sada razgovarali samo površno mogla bi da vam otkrije sasvim novu stranu sebe.

Device će u ovom periodu imati poseban dar za izražavanje osećanja, pa bi iskren razgovor mogao da razreši nesporazume u postojećoj vezi. Ipak, birajte reči pažljivo, jer će vaša sposobnost da doprete do nečijih emocija biti pojačana.

VAGA

Za Vage, kojima Venera vlada, ovaj tranzit mogao bi da bude posebno značajan. Iako se Venera u Škorpiji najčešće povezuje sa ljubavlju i strašću, kod Vaga će u prvi plan doći i novac, lične vrednosti i osećaj sopstvene sigurnosti.

Možda ćete razmišljati o povećanju plate, pregovorima o honoraru ili ulaganju u nešto što vam je važno. Finansijske odluke mogle bi da budu povezane sa emocijama, naročito ako uključuju partnera ili poslovnog saradnika.

U ljubavi ćete želeti da znate koliko vredite osobi sa kojom ste i da li se trud koji ulažete zaista uzvraća. Slobodne Vage mogle bi da osete privlačnost prema nekome ko im pruža sigurnost, ali i budi snažnu strast.

Ovo je period u kojem bi trebalo da prepoznate razliku između želje da budete voljeni i potrebe da svoju vrednost potvrđujete kroz tuđu pažnju.

ŠKORPIJA

Škorpije su u centru ovog astrološkog perioda, jer Venera ulazi upravo u njihov znak. Vaša prirodna magnetska privlačnost mogla bi da postane još izraženija, a ljudi iz vašeg okruženja mogli bi da vas posmatraju drugačijim očima.

Ovo je period u kojem ćete lakše privlačiti pažnju, ali i jasnije prepoznavati šta zaista želite od ljubavi.

Bivša ljubav mogla bi ponovo da se pojavi u vašem životu, a postojeći partner mogao bi da pokaže snažniju potrebu za bliskošću. Ipak, povratak nekoga iz prošlosti ne mora automatski da znači da je odnos spreman za novi početak.

Slobodne Škorpije mogle bi da započnu intenzivnu romansu, dok bi zauzete mogle da požele da svoju vezu podignu na potpuno novi nivo.

Iskoristite ovaj period da pokažete svoju nežniju stranu, bez potrebe da kontrolišete svaki korak odnosa.

STRELAC

Strelčevi bi mogli da se suoče sa osećanjima koja su dugo pokušavali da ignorišu. Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje podsvesti, tajni, povlačenja i unutrašnjih procesa, zbog čega će neki odgovori doći tek kada se malo udaljite od svakodnevne buke.

Možda ćete konačno priznati sebi da vam se dopada osoba za koju ste tvrdili da vas ne zanima. Ili ćete shvatiti da je vreme da završite priču koja se predugo zadržala u vašem životu, iako nikada nije dobila pravi završetak.

Za zauzete Strelčeve ovo je prilika da se posvete emotivnom oporavku i razgovorima koji zahtevaju više iskrenosti i razumevanja.

Nemojte bežati od sopstvenih osećanja samo zato što su komplikovana. Ponekad je upravo suočavanje sa onim što smo potiskivali prvi korak ka novom početku.

JARAC

Jarčevi bi tokom ovog tranzita mogli da primete promene u svom društvenom životu. Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje prijateljstava, društvenih krugova i dugoročnih želja, pa bi neki odnosi mogli da dobiju sasvim drugačiji pravac.

Možda ćete iznenada početi da posmatrate prijatelja drugačijim očima ili će se tokom jednog običnog druženja dogoditi susret koji će probuditi neočekivanu privlačnost.

Za neke Jarčeve ovo bi moglo da bude vreme upoznavanja osobe preko prijatelja, poslovnih kontakata ili zajedničkih interesovanja.

U postojećim vezama važno je da ne zanemarite prijateljsku stranu odnosa. Partner bi mogao da vam postane najveća podrška u ostvarivanju ličnih ciljeva.

Obratite pažnju na ljude koji se sada pojavljuju u vašem životu, ali nemojte žuriti sa zaključcima. Neki odnosi zahtevaju vreme da bi pokazali svoje pravo značenje.

VODOLIJA

Vodolijama bi Venera u Škorpiji mogla da donese zanimljive promene na poslovnom planu, ali i u načinu na koji ih drugi doživljavaju. Aktivira se njihovo polje karijere, reputacije i javnog imidža, pa bi profesionalni život mogao da postane intenzivniji.

Vaš rad, ambicije i lični šarm mogli bi da privuku više pažnje. Moguće je da ćete ostvariti važan poslovni kontakt ili upoznati osobu koja će vas inspirisati na profesionalnom planu.

Ipak, kod nekih Vodolija privatne želje mogle bi da se sudare sa poslovnim obavezama. Privlačnost prema nekome iz poslovnog okruženja mogla bi da zakomplikuje svakodnevicu, naročito ako odnos nije jasno definisan.

Nemojte se previše opterećivati konačnim ishodom. Usmerite energiju na ono što vas pokreće, a u ljubavi pokušajte da pronađete ravnotežu između ambicija i emotivnih potreba.

RIBE

Ribe bi tokom ovog perioda mogle da razmišljaju o ljubavi na potpuno drugačiji način. Venera u Škorpiji aktivira njihovo polje putovanja, novih iskustava, obrazovanja i životnih uverenja, pa bi ih privlačnost mogla odvesti izvan poznatih granica.

Možda će se pojaviti osoba koja živi u drugom gradu ili zemlji, ili neko čiji način života i razmišljanja značajno odstupa od vašeg.

Ljubav na daljinu mogla bi da postane važna tema, a zauzete Ribe mogle bi da požele da sa partnerom otputuju, započnu zajednički projekat ili otkriju nešto novo što će ih dodatno povezati.

Ovo je ujedno period u kojem ćete preispitivati sopstvene želje i predstavu o idealnom partneru. Nemojte odbacivati nešto samo zato što vas na prvi pogled plaši ili izlazi iz vaše zone komfora.

Ponekad nas upravo neočekivani susreti podsete koliko još toga možemo da otkrijemo o sebi i ljubavi.

(Ona.rs)