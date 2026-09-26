RAZOTKRIVENA TAJNA SAVRŠENSTVA PARTENONA: Zašto je antičko remek-delo namerno zakrivljeno

JEDAN od glavnih arhitektonskih spomenika antičkog doba, starogrčki Partenon, vekovima se smatra uzorom savršenstva.

foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Prema opštem mišljenju, zdanje je izgrađeno sa jedva primetnim zakrivljenjima kako bi oku izgledalo savršeno pravo. U novom istraživanju savremeni naučnik proverava ovu teoriju.

O tome da su Grci primenjivali ova zakrivljenja radi vizuelnog efekta prvi je pisao rimski arhitekta iz I veka pre nove ere Vitruvije. Međutim, on je živeo 400 godina nakon izgradnje Partenona i sam nikada nije video to zdanje.

Ipak, njegove tvrdnje su prilično neodređene, ali su kasnije više puta dodatno razrađivane. U današnjem obliku, teorija optičkih korekcija formirala se mnogo kasnije, već u XIX veku, nakon preciznih merenja Partenona. Ova skladna, ali spekulativna koncepcija ušla je u udžbenike i enciklopedije.

Profesor Univerziteta u Oksfordu Alen Gorijeli odlučio je da ovu teoriju proveri uz pomoć matematike.

Četiri mita

Autor sistematski razmatra četiri velika mita. Prvi se odnosi na zakrivljeni stilobat: tvrdi se da bi građevina, da je on ravan, navodno, izgledala kao da je ulegla. Međutim, eksperimenti pokazuju da se, u odsustvu linija koje bi odvlačile pažnju, prava horizontalna linija doživljava kao prava, štaviše, uočljiva zakrivljenost Partenona vidljiva je samo sa određenih tačaka posmatranja, što je činjenica koja je u suprotnosti sa samom idejom „optičke korekcije”.

Drugi mit se tiče zadebljanja stubova (entazisa): ta odlika je toliko suptilna da je gotovo neprimetna, a tvrdnja da pravi stubovi deluju udubljeno nema apsolutno nikakvo eksperimentalno utemeljenje.

Treći mit odnosi se na zadebljanje ugaonih stubova: da bi iluzija funkcionisala, bilo bi neophodno istovremeno videti oba ugaona stuba na pozadini vedrog neba, a takvih tačaka na Akropolju ima veoma malo.

Četvrti mit je povećanje proporcija skulptura i natpisa sa visinom: proračuni pokazuju da bi takva korekcija delovala samo sa jedne jedine udaljenosti, pa se u praksi gotovo nije primenjivala.

-Glavna pouka koja se može izvući iz Partenona jeste da smo skloni da obmanjujemo sami sebe u potrazi za drevnim tajnama i idealnim predstavama o redu i harmoniji, naveo je profesor.

Skulpturalna arhitektura

Logika kurvature (zakrivljenja) u grčkim hramovima bila je potpuno drugačija, a ovaj postupak počeo je da se koristi otprilike vek i po pre izgradnje Partenona, rekao je za Sputnjik zaslužni arhitekta Rusije, umetnik i predavač istorije arhitekture Maksim Atajanc.

-Činjenica je da antički grčki kameni hramovi nisu bili samo građevine, već i skulpture. Kao što znamo, hram je služio kao mesto za smeštaj statue nekog božanstva – na primer, u Partenonu se nalazila Fidijina statua Atine. I baš kao što je statua bila skulptura koja prikazuje savršeno ljudsko telo, tako je i kameni hram bio skulptura koja je predstavljala hramove iz prethodnog doba – građevine dobro poznate starim Grcima. Ti raniji hramovi građeni su od drveta i nepečene cigle. Odatle i skulpturalna logika primenjena na njihovu formu, objašnjava arhitekta.

Prema njegovim rečima, ova odstupanja od geometrijske pravilnosti možda na prvi pogled nisu primetna, ali hramu daju življi i prirodniji izgled. Najupečatljiviji primer je takozvani entazis — postepeno sužavanje stabla klasičnog stuba prema vrhu.

-Stubovi nose teške blokove, a pomoću entazisa antički vajar-arhitekta pokazivao je da stub, poput živog bića, ’napreže mišiće’, blago se širi u sredini kako bi se suprotstavio opterećenju, kaže Atajanc.

Još jedan primer je osnova na kojoj stoje grčki hramovi. Ona je, po pravilu, izvedena u obliku platforme od tri stepenika, koja se naziva stereobat. I ona je blago zakrivljena: središnji deo je nešto viši.

-Zašto je to tako napravljeno? Da bi ličilo na ljudsko stopalo. Ako podignemo stopalo iznad zemlje, ono ima jedan oblik. Ali kada stanemo na nogu i oslonimo se na nju celom težinom, ona se, takoreći, ’razlije’ po površini, blago promeni oblik, postane nešto šira i prihvati na sebe celokupnu težinu našeg tela. Kao što vidite, sve vreme se pojavljuju skulpturalne i antropomorfne analogije, dodao je Atajanc.

Harmonija i praksa

Istovremeno, takva „antropomorfnost“ zasnovana je na strogim matematičkim proračunima.

-Osnovni princip grčke arhitekture jesu modularnost, harmonija i srazmernost, kao i korišćenje određenih mera i proporcija. U Partenonu su primenjivani celobrojni odnosi: svaki detalj je srazmeran celini. Na primer, donji prečnik stuba može se više puta uklopiti u njegovu visinu, kazao je za Sputnjik profesor katedre „Urbanizam“ Moskovskog arhitektonskog instituta Aleksandar Malinov.

Pored estetske funkcije, zakrivljenja su imala i čisto praktičnu svrhu.

-Tako je, na primer, središnji deo osnove Partenona blago uzdignut kako se tu ne bi zadržavala kišnica, u suprotnom bi došlo do deformacija. Na belom kamenu, krečnjaku i mermeru nikako ne smeju da ostanu horizontalne površine, one se razaraju. To znaju i savremene arhitekte. Prilikom projektovanja ili izgradnje kupatila uvek se pravi blagi pad, objašnjava profesor.

Kao rezultat, spoj „skulpturalnosti“, precizno osmišljene harmonije oblika i čisto tehnoloških razloga doveo je do toga da se grčki hramovi, tamo gde su sačuvani, tako skladno i prirodno uklapaju u pejzaž.

sputnikportal.rs

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