POČEO SVETSKI KONGRES ROBOTIKE U PEKINGU: Učestvuje više od 300 kompanija (FOTO)

U PEKINGU je danas počeo Svetski kongres robotike koji će trajati do 23. avgusta, a na manfestaciji učestvuje više od 300 kompanija sa preko 2.000 eksponata, uz lansiranje više od 150 novih proizvoda.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Kako prenosi Rojters, događaj se održava u trenutku kada robotika postaje novo ključno polje tehnološkog i ekonomskog rivalstva između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, dok entuzijazam investitora u Kini dostiže istorijski maksimum.

Ovaj trend potvrdio je i uspeh kompanije Junitri (Unitree Robotics), čije su akcije na prvom danu trgovanja u Šangaju skočile skoro šest puta.

Podstaknuti ovim uspehom, startap Lumos (Lumos Robotics) i robotičko odeljenje najvećeg kineskog izvoznika automobila Čeri (Chery Automobile) najavili su da takođe razmatraju izlazak na berzu.

Roboti se u Kini sve više koriste za zadatke kao što su dostava hrane u hotele i na nekim montažnim linijama, ali usvajanje u velikim razmerama izvan pilot-projekata ostaje ograničeno

- Naši najčešći scenariji primene su u logistici - rekao je pomoćnik potpredsednika u firmi za industrijske humanoidne robote Leju, Džang Dapeng.

On je naveo da velike evropske fabrike, kao i kineski pogoni, već koriste robote firme Leju za rad, bilo da se radi o pomeranju kutija, utovaru malih komponenti ili obavljanju drugih zadataka, dodajući da roboti postigli istu efikasnost kao ljudski radnik.

Startap Robotera je na sajmu prikazao demonstraciju humanoidnog robota za sortiranje paketa na postolju sa točkovima.

Roboti imaju kontinuirano vreme rada od 900 do 1.000 sati i dostižu 85 odsto efikasnosti ljudskog radnika, rekao je predstavnik prodaje ove firme za Rojters.

Među ostalim eksponatima bili su i humanoidni roboti kompanije Deks fors (DexForce), koji pakuju mobilne telefone u kutije, kao i ogroman robotski konj koga je muguće jahati.

Kompanija Jubteh (UBTECH) predstavila je robote-nastavnike, sposobne da drže časove engleskog jezika i nadgledaju ispite na univerzitetskim centrima za testiranje.

Prema podacima kompanije SAG (Smart Analytics Global), globalna isporuka humanoidnih robota u prvoj polovini ove godine gotovo se učetvorostručila, dostigavši 19.100 robota pri čemu kineski proizvođači dominiraju tržištem.

(Tanjug)

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