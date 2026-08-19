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NERVOZA, PREKID DOGOVORA, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za sredu 19. avgust: Ovi znaci su na udaru Merkura i Jupitera iz dramatičnog Lava

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 08. 2026. u 07:00

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MERKUR, planeta komunikacije, 19. avgusta pravi konjunkciju sa Jupiterom, planetom ekspanzije, u vatrenom, dramatičnom znaku Lava, kvadrat sa Mesecom u tajanstvenoj Škorpiji i opoziciju sa retrogradnim Plutonom u ćudljivoj Vodoliji.

НЕРВОЗА, ПРЕКИД ДОГОВОРА, ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ Астро савет за среду 19. август: Ови знаци су на удару Меркура и Јупитера из драматичног Лава

Foto: Depositphotos/agsandrew

Ovi napeti aspekti najviše utiču na fiksne znake, Lava, Vodoliju, Škorpiju i Bika, koji će biti skloni raspravama, porodičnim i sukobima sa bližim okruženjem. Ovo su izazovni aspekti koji podstiču nervozu, unose tenziju u svakodnevnu komunikaciju, donose nesporazume, iznenadne prekide poslovnih dogovora ili ugovora. Upozoravaju na veću opasnost u saobraćaju (najviše su ugroženi mladi).

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Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

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