NERVOZA, PREKID DOGOVORA, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za sredu 19. avgust: Ovi znaci su na udaru Merkura i Jupitera iz dramatičnog Lava
MERKUR, planeta komunikacije, 19. avgusta pravi konjunkciju sa Jupiterom, planetom ekspanzije, u vatrenom, dramatičnom znaku Lava, kvadrat sa Mesecom u tajanstvenoj Škorpiji i opoziciju sa retrogradnim Plutonom u ćudljivoj Vodoliji.
Ovi napeti aspekti najviše utiču na fiksne znake, Lava, Vodoliju, Škorpiju i Bika, koji će biti skloni raspravama, porodičnim i sukobima sa bližim okruženjem. Ovo su izazovni aspekti koji podstiču nervozu, unose tenziju u svakodnevnu komunikaciju, donose nesporazume, iznenadne prekide poslovnih dogovora ili ugovora. Upozoravaju na veću opasnost u saobraćaju (najviše su ugroženi mladi).
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