KAZNE ZA "SAMCE" U VOZILU: Španija uvodi nova pravil, radi smanjenja gužvi u saobraćaju

Branka Borisavljević

20. 11. 2025. u 16:32

POČETKOM sledeće godine na autoputu između Madrida i Alkale de Enaresa, biće postavljene kamere koje detektuju broj putnika u automobilu. Generalna direkcija za saobraćaj (DGT) potvrdila je da će ovi "radari popunjenosti" uskoro početi da izdaju kazne automobilima sa samo jednom osobom.

Foto: Shutterstock

Prve kamere biće postavljene na autoputu A-2, kada početkom 2026. bude otvorena nova Bus-VAO (traka za vozila sa više putnika). Od tog trenutka, svako ko bude uhvaćen da sam vozi u označenoj traci, automatski će biti kažnjen. Potez DGT-a deo je šire strategije za rešavanje jednog od najvećih saobraćajnih problema u zemlji, previše vozila u kojima sedi samo vozač. Prema zvaničnim podacima, u najvećim gradovima tokom špica čak 85 odsto automobila ima samo jednu osobu.

Direktor saobraćaja Pere Navaro o tome govori već mesecima.

- Da u svakom autu imamo po dve osobe, imali bismo upola manje vozila, upola manju potrošnju goriva i upola manje emisija. Naša infrastruktura nije projektovana za 50 miliona ljudi, njeni limiti postaju očigledni ć-  rekao je Pere Navaro, direktor saobraćaj.

