KAZNE ZA "SAMCE" U VOZILU: Španija uvodi nova pravil, radi smanjenja gužvi u saobraćaju
POČETKOM sledeće godine na autoputu između Madrida i Alkale de Enaresa, biće postavljene kamere koje detektuju broj putnika u automobilu. Generalna direkcija za saobraćaj (DGT) potvrdila je da će ovi "radari popunjenosti" uskoro početi da izdaju kazne automobilima sa samo jednom osobom.
Prve kamere biće postavljene na autoputu A-2, kada početkom 2026. bude otvorena nova Bus-VAO (traka za vozila sa više putnika). Od tog trenutka, svako ko bude uhvaćen da sam vozi u označenoj traci, automatski će biti kažnjen. Potez DGT-a deo je šire strategije za rešavanje jednog od najvećih saobraćajnih problema u zemlji, previše vozila u kojima sedi samo vozač. Prema zvaničnim podacima, u najvećim gradovima tokom špica čak 85 odsto automobila ima samo jednu osobu.
Direktor saobraćaja Pere Navaro o tome govori već mesecima.
- Da u svakom autu imamo po dve osobe, imali bismo upola manje vozila, upola manju potrošnju goriva i upola manje emisija. Naša infrastruktura nije projektovana za 50 miliona ljudi, njeni limiti postaju očigledni ć- rekao je Pere Navaro, direktor saobraćaj.
Preporučujemo
DECEMBAR IM DONOSI OBILjE I SREĆU: 3 horoskopska znaka će uživati sledećeg meseca
20. 11. 2025. u 22:00
NEKE OD NjIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu
20. 11. 2025. u 21:30
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)