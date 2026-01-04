FENOMEN KOJI JE ZBUNIO NAUČNIKE: Zemlja se „pocepala“ po dužini od 10 kilometara (VIDEO)

KOMBINACIJA tektonske aktivnosti i procesa erozije doprinela je formiranju spektakularne depresije na visoravni Lesna.

Foto: Tanjug/AP

Jedno od najvećih nalazišta eolskih sedimenata na svetu, prostire se na velikoj površini u Kini. Obuhvataju pokrajine Šansi, Šensi, Gansu i druge susedne oblasti.

Dolina raseda Pinglu, koja se nalazi jugozapadno od Tajjuana, glavnog grada pokrajine Šansi, ističe se kao jedno od najzanimljivijih geomorfoloških formacija. Ova dolina se razvila u području sedimentnih stena, pretežno sastavljenih od lesa – izuzetno plodnog tla koje je istovremeno veoma podložno intenzivnim erozionim procesima.

ŠTA JE DOVELO DO PUCANjA TLA

Formiranje doline raseda rezultat je kombinacije geoloških faktora. Tektonski pokreti duž aktivnih raseda doveli su do pucanja i spuštanja tla, stvarajući jedinstvenu strukturu koja se prostire kilometrima. Tektonska aktivnost usko je povezana sa sudarom Evroazijske i Indijske tektonske ploče, koji i dalje oblikuje geološku strukturu ovog regiona.

Ovi procesi, koji se odvijaju tokom miliona godina, ostavili su jasne tragove na pejzažu. Strme litice i padine koje omeđuju dolinu svedoče o intenzivnoj tektonskoj aktivnosti. Istovremeno, erozioni procesi, posebno oni izazvani dejstvom vetra i vode, duboko su usekli lesne naslage, oblikujući plodna, ali krhka tla.

EKOLOŠKI I ŽIVOTNI ZNAČAJ

Dolina raseda Pinglu nije samo geološki fenomen – ona ima i veliki ekološki značaj. Lesne naslage čine jedno od najplodnijih zemljišta u regionu, što ovu oblast čini važnim poljoprivrednim resursom za lokalne zajednice.

Međutim, erozija tla predstavlja ozbiljan izazov. Inicijative za očuvanje životne sredine, uključujući pošumljavanje i mere za suzbijanje erozije, imaju za cilj da zaštite osetljivu ekološku ravnotežu ovog kraja.

KULTURNI I ISTORIJSKI ZNAČAJ

Pored svog naučnog značaja, dolina raseda i cela Lesna visoravan imaju duboko ukorenjen istorijski i kulturni značaj. Ovaj region bio je središte kineske civilizacije hiljadama godina, zahvaljujući plodnosti tla koje je omogućilo razvoj složenih društava.

SAVREMENA NAUČNA ISTRAŽIVANjA

Naučnici i dalje proučavaju fenomene povezane s dolinom raseda Pinglu, koristeći savremene tehnologije poput daljinske detekcije i izotopske analize. Ova istraživanja su ključna za bolje razumevanje geoloških procesa koji su doveli do formiranja doline, kao i za predviđanje budućih promena u pejzažu, prenosi "Majnd Sirkl”.

