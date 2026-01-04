HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 5. JANUAR: Ovna čekaju sukobi na poslu, Lav da pripazi na troškove, Strelac se prilagođava željama člana porodice

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 5. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima.

Foto: Deposit

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pozicija vašeg vladaoca Marsa, donosi vam sukobe sa nadređenima ali i s članovima porodice. Vaša nestrpljivost može biti kontraproduktivna kada je reč o angažmanu u okviru poslovnog dogovora s osobama od uticaja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Meseca koji prelazi preko vaše kuće privatnosti donose vam sukobe sa autoritetima. Strpljivi ste i umete da sačekate pravi trenutak kako biste nešto postigli ali danas ste napetiji nego obično.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Simbol emocija, Mesec, pravi napete aspekte sa ljubavnim planetama zbog čega bi trebalo da razmislite ako donosite odluke o vezi s partnerom. Odlazak na put sa vatrenim znakom. Izbegavajte brzu hranu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec pravi takve aspekte da ćete hteli-ne hteli morati da se prilagodite potrebama emotivnog ili poslovnog partnera. Ukoliko dobijete dve ponude za honorarni posao, prihvatite obe ako imate dovoljno vremena.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Izazovni aspekti Meseca u vašem znaku donose buru emocija na ljubavnom planu. Morate malo da usporite i da procenite situaciju na poslu. Uzdržite se od nepotrebnih troškova. Dodatni oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Logika je vaš adut za izlaz iz svake situacije, čak i kada ste napeti zbog današnjih neočekivanih okolnosti na poslu. Aspekt Meseca i Marsa donosi vam brže rešenje nekog problema u odnosu sa partnerom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Susret s nekim čije vam društvo prija donosi vam priliv energije i optimizma. Situacija na privatnom ali i na poslovnom planu od vas zahteva prilagođavanje okolnostima i novonastalim uslovima. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući karijere donosi vam sukove sa nadređenima, naročito sa ženama. Danas ste kao na iglama dok iščekujete važan poziv koji vam može doneti informaciju važnu za realizaciju vaših dugoročnih planova.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Napeti aspekti Meseca zahtevaju prilagođavanje okolnostima u krugu porodice, naročito sa mlađim članovima. Vaš optimizam može da napravi čuda ne samo kada je reč o vašim, nego i o planovima vaših prijatelja.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Pozicije Meseca navodi vas na razmišljanje o tome kako da prevaziđete problem s rođakom ili da postignete dogovor o poslu sa strancima. Voljena osoba sumnja u vašu iskrenost prema njemu. Pazite se za volanom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Postižete dogovor i s emotivnim i s poslovnim partnerom, jer ćete se brzo prilagoditi bilo kojim uslovima ukoliko vam to ostavlja slobodan prostor da raspolažete svojim vremenom. Moguć odlazak na kraći put.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekti Meseca u kući posla i zdravlja doprinose vašoj povećanoj nervozi, jer morate da čekate duže nego što ste planirali kako biste realizovali neke svoje planove. Provodite više vremena u društvu prijatelja.