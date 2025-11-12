EPL U SARADNJI SA MODNOM KUĆOM ISEJ MIJAKE: Nudi "čarapu za ajfon" po ovoj ceni

AMERIČKA tehnološka kompanije Epl je u saradnji sa modnom kućom Isej Mijake najavila novi modni dodatak za ajfon (iPhone Pocket), pletenu torbicu koje mnoge podseća na čarapu, a novi proizvod će biti dostupan od 14. novembra po ceni od čak 229,95 dolara.

Foto: AP

Model namenjen nošenju preko tela izrađen je u plavoj, braon i crnoj boji, dok kraća verzija, koja može da se zakači za torbu ili nosi oko ruke, dolazi u jarkim nijansama - narandžastoj, žutoj, ljubičastoj, roze i tirkiznoj i košta 149,95 dolara, prenosi portal Verge.

Proizvod je zamišljen kao dodatni džep za ajfon i sitne predmete koji se inače nose u torbi.

Dizajner Jošijuki Mijama navodi da je cilj novog produkta da "izrazi vezu između ajfona i korisnika", kao i da proizvod bude univerzalan i prilagodljiv.

Ideja o "čarapi" za Eplove uređaje nije nova - jedan od osnivača firme Stiv Džobs je je u 2004. u šali predstavio pletenu zaštitu za ajpod (iPod Socks) kao "revolucionarni novi proizvod" po ceni od 29 dolara.

Dvadeset godina kasnije, Epl se očigledno vraća toj ironiji, ali sa luksuznim dizajnerskim pečatom i višestruko većom cenom, dodaje tehnološki portal.

Tanjug

